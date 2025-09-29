Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку. Обобщение

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Рассмотрение бюджетного пакета на заседании Госдумы в первом чтении планируется на 22 октября, до этого - 13 октября - пройдет первое заседание комитета по бюджету и налогам, который начнет рассмотрение с прогноза социально-экономического развития и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Текст законопроекта и сопровождающих материалов опубликован в базе данных Госдумы.

Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В 2027 году он, как ожидается, снизится до 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП (изначально планировался 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей). В 2028 году, новом для прогнозирования, дефицит, согласно проекту, составит 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит в 2026 году снизится до 12,705 трлн рублей, или 5,5% ВВП, с 14,390 трлн рублей, или 6,6% ВВП, ожидающихся по итогам 2025 года. В 2027 году он составит 12,236 трлн рублей (4,8% ВВП), в 2028 году - 13,219 трлн рублей (4,8% ВВП).

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2026 году объема ВВП в 235,067 трлн рублей, в 2027 году - 255,498 трлн рублей, в 2028 году - 276,346 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.

Доходы

Общий объем доходов федерального бюджета в 2026 году вырастет по сравнению с 2025 годом (37,084 трлн рублей) и снизится по сравнению с первоначальной оценкой на этот год (41,841 трлн рублей), составив 40,283 трлн рублей, или 17,1% ВВП. В 2027 году доходы составят 42,910 трлн рублей, или 16,8% ВВП (изначальная оценка - 43,154 трлн рублей, или 17,4% ВВП). В 2028 году их объем возрастет до 45,869 трлн рублей, или 16,6% ВВП.

При расчете доходов учитывались принятые и проектируемые изменения законодательства, которые в совокупности оцениваются в 2026 году в 1,782 трлн рублей, в 2027 году - 2,684 трлн рублей, в 2028 году - 3,082 трлн рублей.

В частности, учтено повышение ставки НДС с 20% до 22%, которое в совокупности за три года принесет 4,4 трлн рублей (1,187 трлн рублей в 2026 году, 1,559 трлн рублей в 2027 году, 1,677 трлн рублей в 2028 году). Модернизация налога на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов с введением налога в 5% от ставок и перевод его из регионального в федеральный даст бюджету 282 млрд рублей (74,233 млрд рублей, 101,917 млрд рублей, 105,933 млрд рублей). Минфин пояснял, что в первую очередь мобилизованные за счет этих мер ресурсы пойдут на финансирование обеспечения обороны и безопасности.

Еще по 200 млрд рублей ежегодно учтено дополнительно в результате снижения порога по выручке для плательщиков на "упрощенке", при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн рублей.

Введение системы подтверждения статуса товаров, проходящих транзитом через РФ, чтобы обеспечить уплату НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, однако используются для внутреннего потребления, оценивается в дополнительные 50 млрд рублей, 100 млрд рублей и 150 млрд рублей. Продление на 2027 и 2028 годы применения ценовых дифференциалов на произведенный на территории РФ бензин АИ-92 и дизтопливо класса 5 в совокупности за два года оценивается в 915,857 млрд рублей допдоходов. Установление условных значений средних оптовых цен реализации моторного топлива на 2028 год, используемых при расчете демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, даст 115,887 млрд рублей.

Отмена освобождения от налога на прибыль организаций для плательщиков налога на игорный бизнес принесет 4,219 млрд рублей, 5,665 млрд рублей и 6,705 млрд рублей соответственно. Индексация ставок акцизов на 2028 год на прогнозируемый уровень инфляции - 72,418 млрд рублей. Уточнение ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили на 2026-2027 годы на фактическую инфляцию - 4,897 млрд рублей и 5,557 млрд рублей. Повышение акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) - 65,701 млрд рублей, 72,591 млрд рублей и 75,387 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы в 2026 году вырастут по сравнению с предыдущим годом в абсолютном выражении до 8,919 трлн рублей (3,8% ВВП) с 8,654 трлн рублей (4% ВВП), в 2027 и 2028 годах они будут на уровне 3,5% ВВП ежегодно - 9,05 трлн рублей и 9,705 трлн рублей соответственно. Первоначальные оценки на 2026-2027 годы были выше - 10,564 трлн рублей (4,6% ВВП) и 9,766 трлн рублей (3,9% ВВП).

Базовые нефтегазовые доходы составят в 2026-2028 годах 8,957 трлн рублей, 8,708 трлн рублей и 8,922 трлн рублей соответственно. Таким образом, в 2026 году ожидается формирование недополученных нефтегазовых доходов в объеме 38,5 млрд рублей, а в 2027 и 2028 годах - дополнительных нефтегазовых доходов на 342,1 млрд рублей и 782,6 млрд рублей соответственно. Нефтегазовые допдоходы будут зачислены в Фонд национального состояния в 2028 и 2029 годах соответственно.

Ненефтегазовые доходы будут расти с 28,430 трлн рублей в 2025 году до 31,365 трлн рублей в 2026 году (на 10,3%), 33,86 трлн рублей в 2027 году (рост на 8%) и 36,165 трлн рублей в 2028 году (+6,8% к 2027 году).

Расходы

Расходы федерального бюджета в 2026 году останутся фактически на изначально запланированном уровне - 44,07 трлн рублей против 44,022 трлн рублей, ожидавшихся при расчете бюджета текущей трехлетки, и на 1,25 трлн рублей превысят ожидаемые расходы текущего года. В последующие годы темп их роста год к году несколько увеличится: до 46,096 трлн рублей в 2027 году и 49,383 трлн рублей в 2028 году. Прогнозные параметры на эти годы при формировании бюджета на 2025-2027 годы были на уровне 45,916 трлн рублей и 49,055 трлн рублей соответственно.

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная экономика" в 2026 году запланированы в объеме 4,768 трлн рублей с постепенным ростом - до 4,917 трлн рублей в 2027 году и 5,477 трлн рублей в 2028 году.

По расходам на образование и здравоохранение также предусмотрен рост (1,744 трлн рублей, 1,879 трлн рублей, 2,036 трлн рублей и 1,877 трлн рублей, 1,924 трлн рублей, 2,09 трлн соответственно).

Ассигнования по разделу "Социальная политика" в ближайшие три года будут находиться примерно на одном уровне с небольшими колебаниями - 7,104 трлн рублей, 7,09 трлн рублей и 7,27 трлн рублей.

По разделу "Национальная оборона" в 2026 году предусмотрено 12,930 трлн рублей, в 2027 году - 13,566 трлн рублей, в 2028 году - 13,049 трлн рублей.

На национальные проекты в 2026 году запланированы ассигнования в объеме 6,667 трлн рублей, в 2027 году - 6,734 трлн рублей, в 2028 году - 7,544 трлн рублей.

Финансирование госпрограмм запланировано в размере 33,071 трлн рублей, 33,290 трлн рублей и 35,714 трлн рублей соответственно. В 2025 году ожидается их финансирование на уровне 37,97 трлн рублей.

Условно утвержденные расходы, не распределенные по определенным статьям, в 2027 году составят 1,152 трлн рублей (2,5% ВВП), в 2028 году - 2,469 трлн рублей (5% ВВП).

Заимствования

Основными источниками финансирования дефицита в следующие три года будут госзаимствования. Планы по внутренним заимствованиям Минфин скорректировал в большую сторону, хоть и несущественно.

Так, ожидаемый объем финансирования дефицита бюджета за счет заимствований на 2026 год вырос с 3,537 трлн рублей до 3,980 трлн рублей, на 2027 год - с 3,626 трлн рублей до 3,794 трлн рублей, прогнозный план на 2028 год составляет 4,579 трлн рублей.

При этом программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения на 5,510 трлн рублей (ранее планировалось 5,076 трлн рублей), погашение - на 1,337 трлн рублей, таким образом, чистое привлечение составит 4,173 трлн рублей. В 2027 году валовой объем составит 5,386 трлн рублей (ранее 5,245 трлн рублей), погашение - 1,323 трлн рублей, чистое привлечение - 4,063 трлн рублей. В 2028 году валовой объем, как ожидается, вырастет до 6,178 трлн рублей, погашение составит 1,436 трлн рублей, чистое привлечение - 4,742 трлн рублей.

Объем госдолга продолжит расти более высокими, чем ожидалось ранее, темпами: в 2026 году он составит 43,668 трлн рублей (40,029 трлн рублей по предыдущему прогнозу), в 2027 году - 48,432 трлн рублей (44,928 трлн рублей ранее) и достигнет 53,762 трлн рублей в 2028 году. Таким образом, с 17,7% ВВП, в которые госдолг оценивается в текущем году, он вырастет за три года до 19,5% ВВП. Преобладающую долю в нем занимает внутренний долг: 85,7%, 87,1% и 88,2%, или 37,436 трлн рублей, 42,185 трлн рублей и 47,412 трлн рублей соответственно.

На обслуживание госдолга, в том числе муниципального, в следующие три года предусмотрено 3,9 трлн рублей, 3,758 трлн рублей и 4,523 трлн рублей соответственно.

Еще один источник финансирования дефицита - поступления от приватизации. Здесь параметры остаются незначительными - 3,2 млрд рублей, 21,7 млрд рублей и 0,2 млрд рублей соответственно (как и прежде, подразумевается, что крупные сделки запускаются отдельными решениями президента и правительства).

ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ), как и планировалось, постепенно перестает быть источником для финансирования дефицита бюджета. К отказу от его использования планировалось перейти уже в 2025 году - в закон о бюджете были заложены несущественные 600 млн рублей. Позже, весной, поправками в бюджет было предусмотрено использование средств фонда на 447 млрд рублей. Однако изменениями, которые должны быть приняты в осеннюю сессию Госдумы, сумма возможного использования возвращается к 600 млн рублей.

В последующую трехлетку финансирование дефицита бюджета ожидается только в 2026 году в связи с вероятным формированием недополученных нефтегазовых доходов на 38,5 млрд рублей. При этом в следующем году фонд, предположительно, будет пополнен на сумму дополнительных нефтегазовых доходов 2025 года - 78,3 млрд рублей (раньше предусматривалось пополнение на 1,8 трлн рублей).

Объем ФНБ к концу 2025 года составит 13,637 трлн рублей, или 6,3% ВВП. Минфин оценивает увеличение прогнозного объема на 879,8 млрд рублей преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов и формирования дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2025 года.

В 2027 году пополнение ФНБ не планируется, изменение его объема к концу года - 13,837 трлн рублей по сравнению с 13,66 трлн рублей на начало года - связано с курсовой разницей, которая оценивается в 176,9 млрд рублей. В 2028 году фонд, как ожидается, пополнится на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года. С учетом также курсовой разницы в 60 млрд рублей он составит 14,317 трлн рублей к концу года.

Параметры следующей трехлетки базируются на постепенном снижении базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в ФНБ, с $60 за баррель до $55 к 2030 году. С 2031 года также планируется вернуть ее индексацию на 2% в год. Соответствующий проект поправок в Бюджетный кодекс также внесен в Госдуму.

Минфин объясняет необходимость в корректировке цены отсечения высокой волатильностью нефтяных цен со смещением рисков в негативную сторону на средне- и долгосрочном горизонте. Это повышает уязвимость бюджета конъюнктурным рискам. Так, размер ликвидных активов фонда на конец 2025 года составит 3,8 трлн рублей, а с исключением зарезервированных средств на инфраструктурные проекты - 2,9 трлн рублей. Это 1,3% ВВП при минимально допустимых 7-10% ВВП (на 1 сентября составили 3,928 трлн рублей, 1,8% ВВП). Снижение цены отсечения, по мнению Минфина, укрепит устойчивость бюджета и не потребует болезненного резкого сокращения расходов.

Поправки в бюджет-2025

Также правительство представило в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2025 год.

В соответствии с обновленными параметрами, дефицит федерального бюджета в текущем году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были приняты поправки, в соответствии с которыми дефицит ожидался в размере 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Рост размера дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в текущем году - на 1,944 трлн рублей и до 36,562 трлн рублей с 38,506 трлн рублей. По отношению к ВВП доля доходов уменьшится на 0,6 п.п. за счет увеличения доли нефтегазовых и уменьшения ненефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,654 трлн рублей (4% ВВП), что на 336 млрд 477,9 млн рублей больше ранее прогнозировавшегося значения. Базовые нефтегазовые доходы оцениваются в 8,576 трлн рублей, на 189,04 млрд рублей меньше прогноза. Таким образом, дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 года составят порядка 78,324 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы сокращаются на 2,281 трлн рублей, до 27,908 трлн рублей (12,8% ВВП), в частности, в результате снижения прогноза поступления НДС на 1,187 трлн рублей, до 14,519 трлн рублей, налога на прибыль - на 171,715 млрд рублей, до 3,88 трлн рублей, НДФЛ - на 83,537 млрд рублей, до 774,664 млрд рублей, утильсбора - на 439,911 млрд рублей, до 1,123 трлн рублей, акциза на жидкую сталь - на 16,5 млрд рублей, до 47,367 млрд рублей, акциза на газ ("Голубой поток") - на 46,447 млрд рублей, до 135,938 млрд рублей.

Общий объем расходов в 2025 году сохраняется на уровне 42,3 трлн рублей, или 19,5% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит увеличится на 2,281 трлн рублей и составит 14,390 трлн рублей (6,6% ВВП).

При этом увеличивается объем государственных заимствований на внутреннем рынке, которые выступают источником финансирования дефицита бюджета, - на 2,2 трлн рублей. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.