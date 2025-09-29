Кабмин внес в Госдуму проект поправок в бюджет-2025 с дефицитом в 2,6% ВВП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в бюджет 2025 года, предусматривающий рост дефицита с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП. Текст документа и сопровождающих материалов опубликован в базе нижней палаты парламента.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были приняты поправки, в соответствии с которыми дефицит ожидался в размере 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

В соответствии с обновленными параметрами, дефицит федерального бюджета в текущем году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Рост размера дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в текущем году - на 1,944 трлн рублей и до 36,562 трлн рублей с 38,506 трлн рублей. По отношению к ВВП доля доходов уменьшится на 0,6 п.п. за счет увеличения доли нефтегазовых и уменьшения ненефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,654 трлн рублей (4% ВВП), что на 336 млрд 477,9 млн рублей больше ранее прогнозировавшегося значения. Базовые нефтегазовые доходы оцениваются в 8,576 трлн рублей, на 189,04 млрд рублей меньше прогноза. Таким образом дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 года составят порядка 78,324 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы сокращаются на 2,281 трлн рублей, до 27,908 трлн рублей (12,8% ВВП), в частности, в результате снижения прогноза поступления НДС на 1,187 трлн рублей, до 14,519 трлн рублей, из-за замедления экономической динамики, изменения структуры налоговой базы в пользу льготируемого потребления, сокращения стоимостных объемов импорта и доли ввоза, облагаемого налогом, изменения динамики курса доллара. Также на их снижение среди прочих факторов повлияло сокращение прогнозных поступлений налога на прибыль на 171,715 млрд рублей, до 3,88 трлн рублей, НДФЛ - на 83,537 млрд рублей, до 774,664 млрд рублей, утильсбора - на 439,911 млрд рублей, до 1,123 трлн рублей, акциза на жидкую сталь - на 16,5 млрд рублей, до 47,367 млрд рублей, акциза на газ ("Голубой поток") - на 46,447 млрд рублей, до 135,938 млрд рублей.

Общий объем расходов в 2025 году сохраняется на уровне 42,3 трлн рублей, или 19,5% ВВП, все изменения в расходной части связаны с перераспределением бюджетных ассигнований, в частности, предусмотрено увеличение на 234,9 млрд рублей ассигнований на льготные ипотечные программы и снижение на 276,681 млрд рублей субсидии российским производителям колесных транспортных средств и сельхозтехники.

Ненефтегазовый дефицит увеличится на 2,281 трлн рублей и составит 14,390 трлн рублей (6,6% ВВП).

При этом увеличивается объем государственных заимствований на внутреннем рынке, которые выступают источником финансирования дефицита бюджета - на 2,2 трлн рублей. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.

Объем госдолга в 2025 года вырастет на 2 трлн рублей, до 38,553 трлн рублей.

Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита сокращается с 447 млрд рублей до порядка 600 млн рублей, которые были заложены изначально до внесения весенних поправок.

Объем ФНБ на конец 2025 года увеличится на 879,8 млрд рублей - с 12,757 трлн рублей до 13,637 трлн рублей (или 6,3% ВВП) - преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов.