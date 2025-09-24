План использования ФНБ в 2025 г. вернулся к 0,6 млрд руб. с запланированных весной 447 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможное использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году может быть снижено с 447 млрд рублей до 552 млн рублей. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Таким образом план использования ФНБ вернулся к изначально планировавшимся символическим 600 млн рублей. Весной поправками в закон о бюджете текущего года было предусмотрено использование из фонда 447 млрд рублей.

Объем ФНБ к концу 2025 года составит 13,637 трлн рублей, или 6,3% ВВП. Минфин оценивает увеличение прогнозного объема на 879,8 млрд рублей преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов и формирования дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2025 года.