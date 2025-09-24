Поиск

План использования ФНБ в 2025 г. вернулся к 0,6 млрд руб. с запланированных весной 447 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможное использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году может быть снижено с 447 млрд рублей до 552 млн рублей. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Таким образом план использования ФНБ вернулся к изначально планировавшимся символическим 600 млн рублей. Весной поправками в закон о бюджете текущего года было предусмотрено использование из фонда 447 млрд рублей.

Объем ФНБ к концу 2025 года составит 13,637 трлн рублей, или 6,3% ВВП. Минфин оценивает увеличение прогнозного объема на 879,8 млрд рублей преимущественно за счет более благоприятной траектории поступления нефтегазовых доходов и формирования дополнительных нефтегазовых доходов по итогам 2025 года.

ФНБ Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1% с 2,5%

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });