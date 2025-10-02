Поиск

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересами ДКП

Главными задачами для экономики он назвал ее диверсификацию и повышение производительности труда

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главной задачей для российской экономики РФ является ее диверсификация и повышение производительности труда, сейчас идет вынужденное охлаждение, которое не должно ее перезаморозить, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, повышение НДС на 2 п.п. позволит найти баланс между расходами бюджета и интересами ДКП, но не должно спровоцировать рост теневого сектора экономики.

"Главный вопрос сейчас - это дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной. Мы должны изменить структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке. Должны повысить производительность труда, а значит зарплату большую должны высококвалифицированные специалисты. А второе - мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами... Люди с небольшими доходами, когда больше получают, то тратят деньги, прежде всего, на те продукты, которые производятся в самой стране, а это значит подрастает внутренний рынок", - сказал президент.

"Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему. И здесь очень важно добиться двух вещей. Первое, нужно укреплять и дальше макроэкономическую стабильность и понижать инфляцию, но при этом все-таки попытаться сохранить положительные темпы экономического роста", - отметил Путин, напомнив что в 2023 и 2024 году экономика росла темпами выше 4% в год.

"Но еще в прошлом году, в конце, мы сказали - да, для того, чтобы побороть инфляцию, мы должны пожертвовать такими рекордными темпами роста. И Центральный банк приподнял ключевую ставку, которая, безусловно, влияет на экономику в целом. Надеюсь, это не перезаморозит экономику", - сказал президент.

"Но мы проведем мероприятия, связанные с вынужденным охлаждением, но пожертвуем этими темпами роста ради восстановления макроэкономических показателей, которые чрезвычайно важны для здоровья самой экономики в целом", - добавил он.

"Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, повышения НДС на 2 процентных пункта. И здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики", - заявил президент.

При этом Путин добавил ,что принятое правительством решение о повышении НДС, "которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте, - мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, оно на экономику будет отражаться", но с другой стороны "это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, и создать условия для дальнейшего развития".

