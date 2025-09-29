Поиск

В кабмине влияние повышения НДС на инфляцию оценили в промежутке от 1% до 1,5%

Такие цифры предоставил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что вопрос заложенного в проект федерального бюджета на 2026 год повышения НДС с 20% до 22% будет обсуждаться в Госдуме серьезно и подробно.

"Будем обсуждать этот вопрос очень серьезно", - сказал он в эфире "Вести 24".

Первый вице-спикер Госдумы напомнил, что опыт повышения НДС в РФ уже есть: с 1 января 2019 года ставка была повышена с 18% до 20%.

"Тогда тоже были очень большие дискуссии по поводу того, что это повлияет на рост цен. Но практика показала, что был в течение одного года действительно определенный рост цен, но это явление имело временный характер. Сейчас же правительство предлагает увеличение НДС, который не затронет основные товары для населения, такие как продукты питания, лекарства и детские товары. Пожалуй, три категории. На них ставка НДС останется 10 процентов" - сказал Жуков.

"Правительство утверждает, что, по их оценкам, рост цен может составить от 1% до 1,5% в связи с увеличением НДС. Я думаю, подробно обсудим этот вопрос", - отметил он.

Чиновники пока не делали публичных прогнозов относительно потенциального влияния повышения НДС на уровень инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет, напомнив при этом, что предыдущее повышение ставки налога тем же шагом добавило в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта.

