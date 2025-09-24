ЦБ учтет краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при неизменности плана по возвращению к нулевому структурному дефициту бюджета в целом не отразится на устойчивой составляющей инфляции, краткосрочные вторичные эффекты от повышения НДС в части влияния на инфляционные ожидания Банк России учтет и отразит в обновленном октябрьском прогнозе, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

"Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября. Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части. При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - прокомментировал ЦБ планы по повышению НДС с 20% до 22%.

Председатель Банка России ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая 12 сентября на вопрос об отношении к возможному повышению НДС и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета, отметила, что для принятия решений регулятором более важна сбалансированность федерального бюджета, чем повышение каких-то конкретных налогов. "Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка", - сказала она.

Ранее в среду стало известно, что Минфин предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорилось в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.

Аналитики Альфа-банка предварительно оценивают суммарный эффект повышения НДС на инфляцию в результате его переложения в конечные цены в 1-2 п.п., а дополнительные поступления в бюджет (Минфин свою оценку пока не публиковал) в около 1 трлн руб. в год. "Это (прибавка к инфляции из-за увеличения НДС - ИФ) означает, что ситуация на 2026 г. с точки зрения прогноза ставки будет складываться скорее в рамках инфляционного сценария ЦБ РФ, который предусматривает диапазон ключевой ставки на уровне 14,0-16,0%", - говорится в обзоре Альфа-банка.

НДС был введен в РФ с 1992 года со ставкой 28%, однако уже через год она была снижена до 20%, а спустя 10 лет - до 18%. В 2018 году ее решили вернуть на уровень 20% - чтобы покрыть часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Тогда Банк России, предварительно оценивая вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п., превентивно, еще до вступления в силу новой ставки налога, поднял ключевую ставку (с 7,5% до 7,75% в декабре 2018 года).

НДС - одна из главных статей доходов федерального бюджета. В 2024 году поступления НДС на товары, реализуемые на территории РФ, выросли на 21,6% - до 8,7 трлн руб., на товары, ввозимые на территорию РФ, - на 8,7%, до 663 млрд руб.