Поиск

ЦБ учтет краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при неизменности плана по возвращению к нулевому структурному дефициту бюджета в целом не отразится на устойчивой составляющей инфляции, краткосрочные вторичные эффекты от повышения НДС в части влияния на инфляционные ожидания Банк России учтет и отразит в обновленном октябрьском прогнозе, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

"Эти инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября. Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 году в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части. При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября", - прокомментировал ЦБ планы по повышению НДС с 20% до 22%.

Председатель Банка России ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая 12 сентября на вопрос об отношении к возможному повышению НДС и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета, отметила, что для принятия решений регулятором более важна сбалансированность федерального бюджета, чем повышение каких-то конкретных налогов. "Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка", - сказала она.

Ранее в среду стало известно, что Минфин предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорилось в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.

Аналитики Альфа-банка предварительно оценивают суммарный эффект повышения НДС на инфляцию в результате его переложения в конечные цены в 1-2 п.п., а дополнительные поступления в бюджет (Минфин свою оценку пока не публиковал) в около 1 трлн руб. в год. "Это (прибавка к инфляции из-за увеличения НДС - ИФ) означает, что ситуация на 2026 г. с точки зрения прогноза ставки будет складываться скорее в рамках инфляционного сценария ЦБ РФ, который предусматривает диапазон ключевой ставки на уровне 14,0-16,0%", - говорится в обзоре Альфа-банка.

НДС был введен в РФ с 1992 года со ставкой 28%, однако уже через год она была снижена до 20%, а спустя 10 лет - до 18%. В 2018 году ее решили вернуть на уровень 20% - чтобы покрыть часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Тогда Банк России, предварительно оценивая вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п., превентивно, еще до вступления в силу новой ставки налога, поднял ключевую ставку (с 7,5% до 7,75% в декабре 2018 года).

НДС - одна из главных статей доходов федерального бюджета. В 2024 году поступления НДС на товары, реализуемые на территории РФ, выросли на 21,6% - до 8,7 трлн руб., на товары, ввозимые на территорию РФ, - на 8,7%, до 663 млрд руб.

Банк России ЦБ РФ Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ РФ не видят оснований для пересмотра нейтральной ставки

Букмекеров переведут на оборотный налог

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });