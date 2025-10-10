Поиск

Россия в сентябре увеличила выпуск готового проката на 3,2% г/г

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2025 года увеличила выпуск готового проката на 3,2% в годовом измерении, до 4,6 млн тонн, по предварительным данным "Корпорации Чермет".

При этом за девять месяцев выпуск проката уменьшился на 4,8%, до 44,5 млн тонн.

Выпуск стали составил в сентябре 2025 года 5,2 млн тонн (падение на 3,8% в годовом выражении). В январе-сентябре этого года производство стали сократилось на 5,2%, до 50,8 млн тонн.

Производство железной руды в прошлом месяце увеличилось на 0,3% г/г, составив 8,3 млн тонн. За девять месяцев этого года показатель повысился на 1,8%, до 80,2 млн тонн.

Выпуск чугуна понизился на 3,4% к сентябрю прошлого года, до 3,9 млн тонн. За девять месяцев 2025 года производство этого вида продукции опустилось на 1,8%, до 37,7 млн тонн.

Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 29,7%, до 0,7 млн тонн, за январь-сентябрь - на 16,2%, до 7,9 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. С ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.

