Россия в феврале сократила выпуск готового проката на 5,1% г/г

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2025 года сократила выпуск готового проката на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет". За январь-февраль 2025 года выпуск проката опустился на 2,5%, до 9,6 млн тонн.

Выпуск стали составил в последний месяц зимы 2025 года 5,4 млн тонн (падение на 3,2% в годовом выражении). В январе-феврале производство стали практически не изменилось, сократившись на 0,1%, до 11,3 млн тонн.

Производство железной руды в прошлом месяце понизилось на 13% в годовом выражении, составив 8,3 млн тонн. За два месяца этого года показатель опустился на 8,7%, до 17,4 млн тонн.

Выпуск чугуна упал в феврале на 9,7% к февралю прошлого года, до 4,1 млн тонн. В январе-феврале 2025 года производство этого вида продукции снизилось на 5,4%, до 8,5 млн тонн.

Производство стальных труб в прошлом месяце опустилось на 0,8%, до 900 тыс. тонн, за январь-февраль - выросло на 3%, до 1,7 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. Как сказано на ее сайте, с ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.