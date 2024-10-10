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В России в сентябре выпуск проката снизился на 18% в годовом измерении

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2024 года сократила выпуск готового проката на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 4,5 млн тонн. За девять месяцев производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет".

Производство железной руды в прошлом месяце повысилось на 3,5% в годовом выражении, составив 8,7 млн тонн. В январе-сентябре было произведено 79,1 млн тонн желруды, что на 1,2% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.

Выпуск чугуна сократился в сентябре на 8,5% к сентябрю прошлого года, до 4,1 млн тонн, за девять месяцев - на 6,2%, до 38,4 млн тонн. Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 2%, до 1,1 млн тонн, а в январе-сентябре - на 3%, до 9,5 млн тонн.

Выпуск стали составил в первый месяц осени 5,4 млн тонн (падение на 13,5% г/г), в январе-сентябре - 53,6 млн тонн (-6,1%).

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. Как сказано на ее сайте, с ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.

Корпорация Чермет
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