Россия в марте сократила выпуск готового проката на 4,8% г/г

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2025 года сократила выпуск готового проката на 4,8% по сравнению с мартом 2024 года, до 5,1 млн тонн, по предварительным данным "Корпорации Чермет".

За январь-март выпуск проката уменьшился на 3%, до 14,8 млн тонн.

Выпуск стали составил в марте 2025 года 6 млн тонн (падение на 1,9% в годовом выражении). В первом квартале производство стали сократилось на 0,7%, до 17,5 млн тонн.

Производство железной руды в марте понизилось на 10,6% в годовом выражении, составив 9,3 млн тонн. За три месяца этого года показатель опустился на 6,6%, до 26,9 млн тонн.

Выпуск чугуна упал в марте на 6,2% к марту прошлого года, до 4,4 млн тонн. В январе-марте 2025 года производство этого вида продукции снизилось на 4,5%, до 12,9 млн тонн.

Производство стальных труб в прошлом месяце увеличилось на 0,4%, до 1 млн тонн, за первый квартал - на 2,7%, до 2,8 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. Согласно информации на сайте организации, с ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.