Россия в апреле сократила выпуск готового проката на 5% г/г

За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2025 года сократила выпуск готового проката на 5% в годовом исчислении, до 5,1 млн тонн, по предварительным данным "Корпорации Чермет".

За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г, до 20 млн тонн.

Выпуск стали составил в апреле 2025 года 5,7 млн тонн (падение на 7,2% в годовом выражении). За четыре месяца этого года производство стали сократилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн.

Производство железной руды в апреле увеличилось на 0,4% в годовом выражении, составив 9 млн тонн. В январе-апреле этого года показатель повысился на 2,3%, до 35,9 млн тонн.

Выпуск чугуна вырос в апреле на 0,9% к апрелю прошлого года, до 4,3 млн тонн. За четыре месяца 2025 года производство этого вида продукции снизилось на 0,2%, до 17,2 млн тонн.

Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 11,6%, до 1 млн тонн, за январь-апрель - на 7,3%, до 3,8 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. С ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.