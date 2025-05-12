Поиск

Россия в апреле сократила выпуск готового проката на 5% г/г

За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2025 года сократила выпуск готового проката на 5% в годовом исчислении, до 5,1 млн тонн, по предварительным данным "Корпорации Чермет".

За январь-апрель этого года выпуск проката уменьшился на 6,1% г/г, до 20 млн тонн.

Выпуск стали составил в апреле 2025 года 5,7 млн тонн (падение на 7,2% в годовом выражении). За четыре месяца этого года производство стали сократилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн.

Производство железной руды в апреле увеличилось на 0,4% в годовом выражении, составив 9 млн тонн. В январе-апреле этого года показатель повысился на 2,3%, до 35,9 млн тонн.

Выпуск чугуна вырос в апреле на 0,9% к апрелю прошлого года, до 4,3 млн тонн. За четыре месяца 2025 года производство этого вида продукции снизилось на 0,2%, до 17,2 млн тонн.

Производство стальных труб в прошлом месяце упало на 11,6%, до 1 млн тонн, за январь-апрель - на 7,3%, до 3,8 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. С ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.

Корпорация Чермет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана67 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });