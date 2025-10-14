Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Продажи новой автотехники на российском рынке в IV квартале 2025 года ожидаются на уровне в общей сложности 350 тыс. единиц, по итогам всего года - 1,3-1,4 млн штук, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов во вторник.

Ранее Минпромторг сообщал, что в январе-сентября 2025 года в РФ было реализовано чуть более 1 млн единиц автотехники всех типов, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Снижение рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 24,6%.

По словам Алиханова, с учетом динамики авторынка в министерстве ожидают, что в IV квартале будет реализовано в общей сложности 350 тыс. единиц автотехники. При этом, согласно ранее опубликованным министерством данным, в IV квартале 2024 года объем продаж на авторынке составлял 490,7 тыс. шт., в III квартале 2025 года - 406,7 тыс. шт. Таким образом в октябре-декабре 2025 года предполагается его снижение: на 28,7% в годовом выражении и на 13,9% - в поквартальном.

"По итогам 2025 года объём рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 млн единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако, возможно, будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года, когда было реализовано около 1,3 млн автомобилей", - сказал министр.

Он отметил, что на поддержку рынка продолжают работать меры стимулирования спроса, основными из которых являются льготные автокредиты и лизинг. "За 8 месяцев 2025 года с помощью этих инструментов уже было реализовано порядка 115 тыс. отечественных автомобилей", - уточнил министр.