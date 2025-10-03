Поиск

Продажи легковых Lada в РФ за 9 месяцев упали на 24,9% до 237,7 тыс. шт.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей Lada на российском рынка в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9%, до 237,706 тыс. единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали в "Автостате".

За сентябрь в РФ было продано 26,375 тыс. машин российского бренда (-24,6% г/г), доля рынка Lada составила 21,5% (-1,7 п.п.). Марка сохраняет лидерство по числу продаваемых автомобилей.

В модельном рейтинге также на первом месте находится российский автомобиль - Lada Granta, проданная в сентябре в количестве 11,931 тыс. шт. (-25,1%), а по итогам 9 месяцев - 106,033 тыс. шт. (-28,8%). "Автостат" отмечает, что доля рынка автовазовского бестселлера опустилась ниже 10% и в сентябре составила 9,7%.

Lada Vesta находится на третьем месте по популярности на рынке с результатами продаж в сентябре 5,997 тыс. шт. (-43,1%), в январе-сентябре - 61,888 тыс. шт. (-34%). Второй месяц подряд Lada Vesta уступает самой популярной на российском рынке иномарке локальной сборки - кроссоверу Haval Jolion, проданному в сентябре в количестве 6,154 тыс. шт. Эксперты "Автостата" также отмечают самое большое снижение продаж год к году в сентябре у Lada Vesta.

В десятку наиболее продаваемых в РФ моделей легковых автомобилей в сентябре также вошли Lada Niva Legend и Lada Largus VP с результатами продаж 2,999 тыс. шт. (-18,2% г/г) и 2,74 тыс. шт. (рост в 2,5 раза г/г) соответственно. В январе-сентябре 2025 года продажи Lada Niva Legend составили 24,267 тыс. шт. (-29,2%), Lada Largus VP - 20,637 тыс. шт. (рост в 8 раз).

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в середине сентября анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тыс. шт. Год назад концерн хотел произвести в этом году 500 тыс. машин, однако затем на фоне слабого рынка скорректировал планы.

"С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тыс. шт. - ИФ), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно - сбалансировать с продажами", - говорил Соколов в середине сентября журналистам о планах производства "АвтоВАЗа" в этом году.

