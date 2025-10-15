ЦБ отметил, что у банков есть защитные прибыль и капитал на фоне ухудшения качества розничных кредитов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит ухудшение качества розничного кредитного портфеля банков, но запас прибыли и капитала поможет им абсорбировать возможные убытки, в целом ситуация в секторе устойчивая, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Действительно, мы тоже сейчас очень внимательно смотрим за кредитными рисками и за устойчивостью банковского сектора. Вы правы, что, действительно, в этом году банки получили неплохую прибыль. Она сопоставима до настоящего момента с уровнем прошлого года, но мы ожидаем, что дальше будет некоторое снижение. И факторы этой прибыльности несколько поменялись, поскольку, действительно, вы правы, что банки начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам", - сказала она в Госдуме.

По словам Даниловой, в этом году прибыль банков в большей степени связана с положительной переоценкой по облигациям и ростом чистого процентного дохода на фоне снижения ключевой ставки.

"Но, действительно, сейчас мы видим, что они (банки) уже больше формируют резервов. Ситуация носит вполне управляемый характер, ничего критичного", - отметила она.

Уровень "плохих" кредитов в корпоративном портфеле составляет 4,2%, "что немногим больше, чем было". "Но, действительно, банки ожидают возможного ухудшения. Это связано с отдельными секторами, прежде всего ориентированными на экспорт, уголь, допустим. Также повышенные резервы банки ожидают по сектору МСП. И мы видим уже, что по рознице и по ипотеке качество существенно ухудшилось за счет того, что в 2023-2024 годах банки активно очень кредитовали. Мы отмечали, что такой ажиотажный идет рост кредитования. В результате сейчас они, к сожалению, столкнулись с рисками, но здесь у нас еще есть дополнительно защита в виде макропруденциального буфера, который накоплен - 1,3 трлн рублей", - заявила Данилова.

"В целом у банков достаточно и прибыли, и запаса капитала над нормативами, над надбавками, чтобы эту ситуацию хорошо пройти. Значение запаса капитала у них до надбавок - 6,3 трлн рублей. То есть это достаточно большая защита для того, чтобы они могли признавать возможные убытки и продолжать кредитование. Поэтому в целом ситуация устойчивая", - добавила она.

Как заявила в Госдуме заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Анна Горелова, регулятор сохраняет прогноз по прибыли банков на этот год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей, несмотря на ожидаемый рост резервов по проблемным кредитам.

"С точки зрения прогноза прибыли и резервов, мы сейчас видим, что у нас более чем на 70% проблемные кредиты юрлиц уже зарезервированы, и в рознице величина будет в районе 80%. (...) Если говорить про прогнозируемый рост резервов, мы ожидаем, что банки будут резервы доформировывать, но это в целом укладывается и в наши ожидания, и в ожидания банков. И по итогам года мы прогнозируем, что прибыль будет на уровне 3-3,5 трлн рублей. То есть будет заработано во втором полугодии ежемесячно чуть меньше, чем было в начале года, но в целом банки остаются прибыльными", - сказала она.