Поиск

ЦБ уточнил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 г., понизил прогноз по рознице

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу уточнил прогноз по росту корпоративного кредитования в России на 2025 год, теперь он ожидается на уровне 9-12%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 25 апреля 2025 года, ЦБ прогнозировал, что в 2025 году темпы роста корпоративного кредитования составят от 8% до 13%.

Прогноз по розничному кредитованию на 2025 год понижен до 1-4% с 1-6% ранее.

Также регулятор понизил прогноз по росту ипотеки до 3-6% с 3-8% ранее.

Общий кредитный портфель, согласно прогнозам ЦБ, в этом году вырастет на 7-10%. Ранее ожидался рост в диапазоне 6-11%.

Сохранены прогнозы на 2026 год, согласно которым рост корпоративного кредитования составит 7-12%, розничного - 5-10%, ипотеки - 6-11%. Ожидания по росту общего кредитного портфеля сохранены на уровне 6-11%.

Также сохранены прогнозы на 2027 год. Рост корпоративного кредитования ожидается на уровне 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

Согласно прогнозу на 2028 год, рост корпоративного кредитования также ожидается на уровне 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ставка ЦБ РФ

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

"КАМАЗ" вслед за "ГАЗом" объявил о вводе с августа сокращенной рабочей недели

"КАМАЗ" вслед за "ГАЗом" объявил о вводе с августа сокращенной рабочей недели
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ60 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });