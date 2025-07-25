ЦБ уточнил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 г., понизил прогноз по рознице

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу уточнил прогноз по росту корпоративного кредитования в России на 2025 год, теперь он ожидается на уровне 9-12%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 25 апреля 2025 года, ЦБ прогнозировал, что в 2025 году темпы роста корпоративного кредитования составят от 8% до 13%.

Прогноз по розничному кредитованию на 2025 год понижен до 1-4% с 1-6% ранее.

Также регулятор понизил прогноз по росту ипотеки до 3-6% с 3-8% ранее.

Общий кредитный портфель, согласно прогнозам ЦБ, в этом году вырастет на 7-10%. Ранее ожидался рост в диапазоне 6-11%.

Сохранены прогнозы на 2026 год, согласно которым рост корпоративного кредитования составит 7-12%, розничного - 5-10%, ипотеки - 6-11%. Ожидания по росту общего кредитного портфеля сохранены на уровне 6-11%.

Также сохранены прогнозы на 2027 год. Рост корпоративного кредитования ожидается на уровне 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

Согласно прогнозу на 2028 год, рост корпоративного кредитования также ожидается на уровне 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.