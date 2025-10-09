Поиск

Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративных кредитов

В рознице продолжился небольшой подъем, заявили в ЦБ РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре замедлили темпы роста корпоративного кредитования, в розничном сегменте продолжился небольшой рост, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Регулятор отмечает, что возрастающая динамика в корпоративном кредитовании в августе носила отчасти сезонный характер - с поправкой на это темп прироста требований к организациям может быть оценен как более низкий. Рост требований к организациям в сентябре, по оперативным оценкам, был меньше, чем в июле-августе.

В части рублевых депозитов населения в сентябре, по оперативным оценкам, динамика оставалась слабой.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });