Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративных кредитов

В рознице продолжился небольшой подъем, заявили в ЦБ РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре замедлили темпы роста корпоративного кредитования, в розничном сегменте продолжился небольшой рост, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Регулятор отмечает, что возрастающая динамика в корпоративном кредитовании в августе носила отчасти сезонный характер - с поправкой на это темп прироста требований к организациям может быть оценен как более низкий. Рост требований к организациям в сентябре, по оперативным оценкам, был меньше, чем в июле-августе.

В части рублевых депозитов населения в сентябре, по оперативным оценкам, динамика оставалась слабой.