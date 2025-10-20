Кассация удовлетворила жалобу прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций миноритариев СМЗ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры Пермского края по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил постановление 17 арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2025 года (...) отменить. Решение Арбитражного суда Пермского края от 2 апреля 2024 года по тому же делу оставить в силе, дополнив резолютивную часть абзацем следующего содержания: возложить на Росимущество обязанность обеспечить выплату добросовестным гражданам, миноритарным акционерам Соликамского магниевого завода компенсацию по рыночной стоимости истребованных акций", - сказал судья.

Представитель прокуратуры пояснил "Интерфаксу", что жалоба ведомства удовлетворена, постановление апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции.

"Суд (...) вернул государству 10% акций миноритариев, и обязал государство выплатить добросовестным акционерам стоимость акций", - уточнил представитель надзорного ведомства. Он добавил, что суд также "возложил обязанность на Росимущество выплатить гражданам компенсацию за истребованные акции".

Ранее не было известно, в каком объеме надзорный орган обжалует решения нижестоящих судов.

В настоящее время Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление АО "Инвестиционная компания "Регион" об отмене обеспечительных мер в виде запрета производить любые регистрационные действия, вносить изменения в реестр акционеров и выплачивать дивиденды, сообщается в материалах суда.

Прокуратура Пермского края возражала против отмены обеспечительных мер до рассмотрения кассационной жалобы. Представители СМЗ также выступили против их отмены.

Следующее заседание по рассмотрению этого вопроса состоится 6 ноября.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших около 2,3 тыс. миноритарным держателей. Не согласившись с таким решением суда, ряд миноритариев, а также ПАО "Московская биржа" и Центробанк обратились в Семнадцатый арбитражный суд с апелляционными жалобами. В мае текущего года суд частично удовлетворил жалобы апеллянтов, отказав в удовлетворении иска прокуратуры в отношении тех акционеров, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных миноритариев (приобретенные в ходе приватизации и иными способами) изъяты в пользу государства. В свою очередь, прокуратура решила оспорить судебные акты в кассационной инстанции.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.