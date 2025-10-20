Китай в сентябре не закупал российское мороженое

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре не закупал мороженое в России, по данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В августе 2025 года импорт Китаем мороженого сократился до минимального в 2025 году уровня в $72,4 тысячи.

В 2025 году наибольший объем экспорта российского мороженого на китайский рынок пришелся на март - его было поставлено на $950,9 тысячи

По данным ГТУ КНР, за 9 месяцев (фактически за 8 месяцев) Китай закупил в России мороженого на $2,2 млн против $2,4 млн за аналогичный период 2024 года.

В январе-сентябре Китай импортировал мороженое из 35 стран. Россия находится на седьмом месте среди них. Наиболее крупными поставщиками были Франция (на $38,6 млн), Новая Зеландия (на $12,3 млн), Испания (на $8,6 млн), республика Корея (на $6,7 млн). Показатель России близок к Италии (поставки из этой страны составили $2,5 млн).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из России мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн).