Китай в феврале увеличил импорт мороженого из России в 3 раза к январю

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай в феврале по сравнению с январем увеличил импорт российского мороженого в три раза, до $261,2 тысячи. В годовом выражении поставки снизились на 19,3%, в феврале 2024 года импорт составлял $323,7 тысячи, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За два месяца 2025 года импорт мороженого из России сократился до $344,9 тысячи с $529 тысяч годом ранее. За этот период основными поставщиками мороженого в КНР были Франция (на $6,1 млн), Испания (на $2,2 млн), Новая Зеландия (на $1,5 млн), Республика Корея (на $1,4 млн). Всего поставки шли из 19 стран.

В 2024 году Китай импортировал из России мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн).

По данным федерального центра "Агроэкспорт", Россия в 2024 году экспортировала в целом 15 тысяч тонн мороженого, что на 10% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году объем глобальных продаж мороженого достиг почти $90 млрд. К 2029 году ожидается рост до $120 млрд.