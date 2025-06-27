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Китай в мае снизил закупки российского мороженого на 27%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае этого года импортировал российского мороженого на $244,9 тыс., что на 27% меньше, чем годом ранее (на $335,5 тыс.), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Но по сравнению с апрелем (на $74,3 тыс.) закупки выросли в 3,3 раза.

В январе-мае этого года импорт из РФ снизился до $1,62 млн с $1,97 млн годом ранее.

В этот период Китай закупал мороженое в 32 странах. За месяц число поставщиков увеличилось на три страны. Наиболее крупными были Франция (на $23,9 млн), Испания (на $8 млн), Новая Зеландия (на $5,3 млн), Южная Корея (на $4,4 млн).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн).


Китай РФ
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