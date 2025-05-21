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Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза

Китай в апреле снизил закупки российского мороженого в 7,3 раза
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле этого года импортировал российского мороженого на $74,3 тыс., что в 7,3 раза меньше, чем годом ранее (на $540,9 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с мартом этого года экспорт рухнул почти в 13 раз. В январе-апреле этого года импорт из РФ снизился до $1,37 млн с $1,63 млн годом ранее.

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В январе-апреле Китай закупал мороженое в 29 странах. За месяц число поставщиков увеличилось на четыре страны. Наиболее крупными были Франция (на $18,8 млн), Испания (на $6,2 млн), Новая Зеландия (на $3,5 млн), республика Корея и Япония - по $3,2 млн.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн).

Китай
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