Экспорт мороженого из РФ в Китай в августе снизился до минимума в этом году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе этого года импортировал российского мороженого на $72,4 тыс., что стало минимальным показателем в этом году, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Это также в 2,7 раза меньше, чем в июле (на $194,3 тыс.), но на 41% больше, чем в августе прошлого года.

В этом году наибольший объем экспорта российского мороженого на китайский рынок пришелся на март - на $950,9 тыс.

По данным ГТУ, за 8 месяцев Китай закупил в РФ мороженого на $2,159 млн против $2,419 млн за аналогичный период прошлого года.

Китай импортирует мороженое из более 30 стран. Самыми крупными поставщиками являются Франция, Новая Зеландия, Испания, республика Корея, Япония.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ мороженого на $2,7 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($1,9 млн).

