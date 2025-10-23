Поиск

ФРС потеряла доступ к данным независимой ADP Research по рынку труда США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) потеряла доступ к данным независимой организации ADP Research по американскому рынку труда, пишет газета The Wall Street Journal.

Это усугубляет нехватку важной оперативной информации о состоянии экономики США на фоне продолжающегося в стране шатдауна.

ADP по крайней мере с 2018 года предоставляла Федрезерву доступ к собираемым ею данным о занятости и зарплатах миллионов американцев. Данные, охватывающие порядка 20% сотрудников в частном секторе США, поступали ФРС с задержкой примерно в одну неделю, что делало их оперативным и значимым индикатором состояния рынка труда.

Организация прекратила предоставлять свои данные Федерезерву вскоре после августовского выступления члена совета управляющих ЦБ Кристофера Уоллера, в котором он упоминал ADP, сообщил источник газеты. При этом непонятно, что именно спровоцировало эти изменения, поскольку использование регулятором данных ADP не являлось секретом, отмечает WSJ.

Уоллер тогда сослался на информацию ADP, чтобы подкрепить свою обеспокоенность сигналами ослабления рынка труда. Он отметил, что оценки организации, включавшие период, по которому еще не было официальных данных, свидетельствовали об ухудшении динамики найма.

Данные, которые ADP предоставляла Федрезерву, - это не те отчеты по рынку труда, которые организация публикует ежемесячно, отмечает газета. При этом отчет, обнародованный ADP через неделю после выступления Уоллера, показал спад активности, о котором тот говорил.

Организация предоставляла ФРС агрегированные данные по рынку, а не клиентскую информацию, на бесплатной основе.

В 2019 году президент американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что данные ADP, если бы они были доступны Федрезерву в период финансового кризиса в 2008 году, могли бы предупредить руководителей ФРС о начале экономического спада прежде, чем это стало очевидно по официальной статистике.

