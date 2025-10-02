Минтруда США не опубликует сентябрьский отчет по рынку труда из-за шатдауна

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министерство труда США приостановило работу из-за шатдауна и не будет публиковать статистические отчеты во время его действия.

"В настоящее время этот сайт не обновляется в связи с приостановкой работы федерального правительства. Последнее обновление сайта было 1 октября 2025 года, - говорится в сообщении на сайте Минтруда. - Обновления возобновятся после восстановления работы федерального правительства".

Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не выйдут еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

В среду американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Последний раз до этого шатдаун в США продолжался с конца 2018 года по начало 2019 года.

Приостановка работы правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней. В четверг Сенат не будет проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур. Как сообщает NBC News, ожидается, что сенаторы вернутся к голосованию о продлении финансирования не раньше пятницы.

Федеральное правительство в случае шатдауна выполняет только наиболее важные для страны операции. В такие периоды работу продолжают только критически важные сотрудники в департаментах, отвечающих за защиту человеческой жизни или собственности.

В США действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о его продлении до 21 ноября. Следующим этапом является его утверждение в Сенате, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60.

Разногласия по одобрению законопроекта о временном финансировании возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до начального уровня, так как пандемия завершилась.

Лидеры демократического меньшинства в обеих палатах Конгресса настаивали на том, что одобрение временного финансирования возможно только по итогам переговоров между обеими партиями и в случае достижение компромисса. В республиканском большинстве, напротив, исходили из того, что нужно на прежних условиях продлить финансирование до 21 ноября и уже после этого обсуждать с демократами возможные компромиссы.