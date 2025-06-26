Поиск

Трамп может объявить имя следующего главы ФРС заранее, чтобы ослабить позиции Пауэлла

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, недовольный нынешним председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal.

Полномочия Пауэлла в качестве председателя Федрезерва истекают в мае следующего года.

По данным источников газеты, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего.

Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

В миреТрамп вновь прошелся по Пауэллу, призвав Конгресс устроить ему "хороший разбор"Читать подробнее

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря. Трамп, между тем, считает, что ее уровень должен быть по крайней мере на 2-3 процентных пункта ниже, чем в данный момент. Он постоянно подвергает критике осторожную позицию Пауэлла, который настаивает, что регулятор не намерен менять ДКП, пока последствия торговой политики Вашингтона для инфляции не станут более очевидными.

В среду Трамп заявил, что выберет нового главу ФРС из трех-четырех кандидатов.

Среди претендентов на этот пост - Кевин Уорш, занимавший должность советника по экономическим вопросам в администрации президента США Джорджа Буша, который позднее входил в совет управляющих ФРС, а также Кевин Хассетт, нынешний советник Белого дома по экономике, сообщают источники. Потенциальными кандидатами также являются министр финансов США Скотт Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер, пишет газета.

В ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп заблаговременное объявление имени следующего главы ФРС, представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что Федрезерв должен проводить денежно-кредитную политику, поддерживающую экономический рост.

"Администрация президента закладывает основу для того, чтобы подтолкнуть к росту экономику, занятость и инвестиции, и монетарная политика должна дополнять эту повестку", - сказал он.

США Дональд Трамп ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 июня

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики

Трамп обещал спасти Нетаньяху от израильского суда

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

ЦРУ утверждает, что ядерная программа Ирана "серьезно пострадала" в результате ударов США

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6611 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });