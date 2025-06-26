Трамп может объявить имя следующего главы ФРС заранее, чтобы ослабить позиции Пауэлла

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, недовольный нынешним председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal.

Полномочия Пауэлла в качестве председателя Федрезерва истекают в мае следующего года.

По данным источников газеты, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего.

Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря. Трамп, между тем, считает, что ее уровень должен быть по крайней мере на 2-3 процентных пункта ниже, чем в данный момент. Он постоянно подвергает критике осторожную позицию Пауэлла, который настаивает, что регулятор не намерен менять ДКП, пока последствия торговой политики Вашингтона для инфляции не станут более очевидными.

В среду Трамп заявил, что выберет нового главу ФРС из трех-четырех кандидатов.

Среди претендентов на этот пост - Кевин Уорш, занимавший должность советника по экономическим вопросам в администрации президента США Джорджа Буша, который позднее входил в совет управляющих ФРС, а также Кевин Хассетт, нынешний советник Белого дома по экономике, сообщают источники. Потенциальными кандидатами также являются министр финансов США Скотт Бессент, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер, пишет газета.

В ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп заблаговременное объявление имени следующего главы ФРС, представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что Федрезерв должен проводить денежно-кредитную политику, поддерживающую экономический рост.

"Администрация президента закладывает основу для того, чтобы подтолкнуть к росту экономику, занятость и инвестиции, и монетарная политика должна дополнять эту повестку", - сказал он.