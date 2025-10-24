ЦБ Киргизии заявил о штатной работе банковского сектора после санкций против двух банков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банки Киргизии, два из которых попали в 19-й антироссийский санкционный список Евросоюза, работают штатно, Нацбанк страны готов при необходимости принять дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, сообщили журналистам в киргизском центробанке.

В настоящее время банковский сектор страны, по данным регулятора, сохраняет стабильность, обладает достаточным уровнем капитала и ликвидности, а также устойчив к внешним рискам. Коммерческие банки продолжают работать в обычном режиме.

"Национальный банк принимает необходимые меры для снижения возможного негативного влияния санкций на банковскую систему и поддержания финансовой стабильности в стране. При необходимости регулятор готов задействовать дополнительные меры и инструменты, предусмотренные законодательством Киргизии, в целях сохранения стабильности банковского сектора и защиты интересов вкладчиков и кредиторов", - заявили в Нацбанке.

Министерство иностранных дел республики также прокомментировало решение Брюсселя, выразив сожаление по поводу включения киргизских юридических лиц в санкционный список.

"Киргизская Республика строго соблюдает свои международные обязательства, ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в Европейском союзе, направленный на совместное предотвращение рисков, связанных с возможным обходом санкционных ограничений. Следует отметить, что Европейский союз последовательно заявляет о намерении строить стратегическое партнерство с государствами Центральной Азии и содействовать, в том числе, социально-экономическому развитию нашей страны. В этом контексте киргизская сторона также готова к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с Евросоюзом и его членами. Такой подход позволит достичь больше взаимовыгодных целей, в отличие от одностороннего санкционного давления", - отмечает МИД.

Киргизия приглашает Евросоюз инициировать проведение независимого аудита для проверки фактических обстоятельств и подтверждения того, что ограничительные меры основаны на достоверных и проверенных данных, сказано в сообщении министерства.

МИД также предлагает учредить специализированную совместную техническую рабочую группу "Киргизия - Европейский союз", которая будет проводить регулярный обмен данными, мониторинг транзакций и совместную оценку рисков.

Под санкции ЕС подпали банк "Толубай" и Евразийский сберегательный банк. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам. Санкции против них вступают в силу 12 ноября.

В санкционный список также включены киргизские ООО "Олд Вектор" (Old Vector) и ООО "Гринекс" (Grinex). Первая компания, по данным Еврокомиссии, является эмитентом рублевого стейблкоина A7A5. "Гринекс" является криптовалютной биржей и крупной платформой для торговли стейблкоином A7A5, утверждает Еврокомиссия. Новые санкционные меры запрещают использование этой криптовалюты с 25 ноября.

Это уже не первый случай, когда финансовые учреждения Киргизии попадают под санкции ЕС или США.

В марте 2025 года Нацбанк Киргизии принял постановление о запуске пилотного проекта, направленного на регулирование операций с российским рублем. В рамках проекта ОАО "Капитал банк Центральной Азии" определено расчетным банком по отдельным видам операций. Коммерческие банки обязали проводить такие операции через него. Операции в российской валюте в безналичной форме банки начали осуществлять через расчетный банк с 1 мая 2025 года. А уже 20 августа 2025 года британский МИД объявил о введении санкций против финансовых структур и криптовалютных сетей, которые, по утверждению Лондона, использовались Россией для обхода западных ограничений через Киргизию. Под санкции попали Капитал банк Центральной Азии и его директор Кантемир Чалбаев, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, по данным британской стороны, задействованные в инфраструктуре нового рублевого токена A7A5. Президент Киргизии Садыр Жапаров в свою очередь заявил, что киргизские банки не обходят санкции и США не представили таких фактов.

Кроме того, британское правительство 24 февраля объявило о включении киргизского Керемет банка в санкционный список якобы для того, чтобы помешать России "использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий". В январе 2025 года банк попал в санкционный список OFAC.