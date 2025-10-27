Ритейлер X5 в III квартале увеличил EBITDA на 0,6% при снижении чистой прибыли на 19,9%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в III квартале увеличило EBITDA по МСФО 17 на 0,6%, до 71,7 млрд рублей, сообщила компания.

Рентабельность по показателю снизилась до 6,2% с 7,3% годом ранее.

Чистая прибыль снизилась на 19,9%, до 28,3 млрд рублей.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA на уровне 70,44 млрд рублей, чистую прибыль - 24,9 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,6% и составила 74,2 млрд рублей. Рентабельность понизилась до 6,4% с 7,5% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась на 15%, до 274,94 млрд рублей. Маржинальность по показателю уменьшилась до 23,7% с 24,4% за за счет роста товарных потерь на фоне развития категории готовой еды, повышения логистических расходов и снижения коммерческой рентабельности при росте доли сети "Чижик" в выручке.

Выручка группы повысилась на 18,5% в годовом выражении - до 1,16 трлн рублей - на фоне увеличения торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценения, LTI и вознаграждения управленческого персонала) повысились как процент от выручки до 17,9% с 17,7% за счет роста коммунальных расходов, расходов на услуги третьих сторон, расходов на доставку и прочих расходов.

На 30 сентября 2025 года чистый долг составил 256,767 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29 011 магазинов.