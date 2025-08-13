X5 заплатила 5,7 млрд рублей за 30% в сибирских сетях "Красный яр" и "Слата"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) направило 5,71 млрд рублей на приобретение 30% в восточно-сибирских торговых сетях "Красный яр", "Слата", "Батон", "ХлебСоль", говорится в отчете ритейлера.

В 2022 году X5 приобрела 70% торговых сетей с последующим выкупом оставшейся доли через три года. В марте 2025 года компания сообщила о консолидации торговых сетей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28 301 магазин.