X5 во II квартале увеличила EBITDA на 0,9%, чистая прибыль снизилась на 15,5%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам II квартала увеличило EBITDA по МСФО 17 на 0,9%, до 72,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю снизилась до 6,2% с 7,5% во II квартале 2024 года.

Чистая прибыль снизилась на 15,5% до 29,8 млрд рублей.

Показатели оказались хуже консенсус-прогноза: опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA на уровне 75,87 млрд рублей, чистую прибыль - 32,64 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 7,2% и составила 78,95 млрд рублей. Рентабельность снизилась до 6,7% с 7,6% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась на 17,6%, до 276,81 млрд рублей. Маржинальность по показателю снизилась до 23,6% с 24,4% за счет уменьшения коммерческой рентабельности на фоне роста промоакций и повышения доли сети "Чижик" в выручке, а также за счет увеличения товарных потерь на фоне развития категории готовой еды.

Выручка группы выросла на 21,6% в годовом выражении - до 1,74 трлн рублей - на фоне увеличения торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценения, LTI и вознаграждения управленческого персонала) понизились как процент от выручки до 17,4% с 17,5% за счет сокращения расходов на персонал и расходов на аренду.

На 30 июня 2025 года чистый долг составил 258,359 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,05x против 0,88x на конец декабря 2024 года.

X5 подтвердил прогноз по росту выручки в 2025 году на 20%, говорится в отчете ритейлера.

Также компания сохраняет прогноз рентабельности по EBITDA – не менее 6%. Ожидания по уровню чистого долга к EBITDA остаются на уровне 1,2-1,4х.

По итогам 2024 года выручка X5 выросла на 24,2% и достигла 3,9 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 6,4%, соотношение чистого долга к EBITDA – 0,88х.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.