РФ в ноябре сократила экспорт нефти в КНР на 6%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти в Китай в ноябре составили 2,03 млн б/с, на 5,6% меньше относительно октября, когда экспорт из РФ достиг месячного максимума в 2025 году, сообщается в данных Главного таможенного управления КНР.

Относительно ноября прошлого года поставки из РФ снизились на 3,4%.

В абсолютном выражении экспорт российской нефти составил 8,35 млн тонн (на сумму $3,78 млрд) против 9,11 млн тонн в октябре и 8,64 млн тонн в ноябре-2024.

Саудовская Аравия в ноябре поставляла в Китай в среднем 1,84 млн б/с - на 11,3% больше, чем в октябре. Общий экспорт нефти из королевства составил 7,55 млн тонн (на сумму $3,93 млрд) против 7,03 млн тонн в октябре и 6,96 млн тонн в ноябре-2024.

Ирак снизил поставки нефти в КНР в ноябре относительно предыдущего месяца на 9,2%, до 1,08 млн б/с. Это соответствует 4,44 млн тонн (на сумму $2,17 млрд). В октябре данный показатель находился на уровне 5,05 млн тонн, в ноябре-2024 - 6,12 млн тонн.

Экспорт из Малайзии, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана и Венесуэлы, снизился к октябрю на 8%, до 1,04 млн б/с (соответствует 4,26 млн тонн).

Поставки из Бразилии выросли на 41,5% до 1,19 млн б/с (эквивалентно 4,89 млн тонн), из Анголы - на 29,7%, до 729 тыс. б/с (соответствует почти 3 млн тонн). ОАЭ снизили экспорт нефти в КНР на 20,3%, до 717 тыс. б/с (соответствует 2,95 млн тонн).

По итогам 11 месяцев лидирующим поставщиком нефти в Китай остается Россия - 91,5 млн тонн (-7,6%). Далее следуют Саудовская Аравия - 74,1 млн тонн (+2,5%), Малайзия - 60,3 млн тонн (-5,1%), Ирак - 58,8 млн тонн (-0,6%) и Бразилия - 41,7 млн тонн (+21,6%).

Как сообщалось, среднесуточный импорт нефти Китаем в ноябре достиг двухлетнего максимума - почти 12,383 млн б/с. Данный показатель почти на 5% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и почти на 9% выше, чем в октябре текущего.

Всего за 11 месяцев 2025 года Китай закупил за рубежом 521,87 млн тонн нефти (соответствует 11,4 млн б/с), что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

