В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Это коммерческая недвижимость, угольная отрасль, офлайн-торговля и торговля машинами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Компании в ряде отраслей испытывают сложности с обслуживанием долга, дополнительных потерь Сбербанк не ждет, превентивно создал резервы по проблемным кейсам, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

Он отметил, что исторически сложности наблюдаются в сфере коммерческой недвижимости.

"Сейчас добавилась угольная отрасль, офлайн-торговля чувствует себя плохо, и торговля транспортными средствами. В лизинге тоже всё непросто. Сложности максимальны в закредитованных секторах, завязанных на заемное финансирование, ставки по которому выросли, а спрос на услуги и товары - нет. Это сразу сказывается на возможности клиентов обслуживать долги", - сказал Скворцов.

"Мы везде стараемся действовать на опережение, поэтому по тем кейсам, которые на слуху, у нас рисков незакрытых нет. Да, качество некоторых портфелей хуже, но принесет ли это нам дополнительные убытки? Нет, не принесет", - подчеркнул он.

Что касается кредитных сегментов, то сложности наблюдались в кредитовании малого и среднего бизнеса и потребительском кредитовании. Сейчас тренды по этим направлениям развернулись, ситуация улучшается, сообщил финдиректор.

Он напомнил о высокой диверсификации кредитного портфеля Сбербанка и низкой концентрации на крупнейших компаниях.

"Да, есть крупные клиенты, они в основном все обслуживают долг. В некоторых секторах есть сложности у ряда компаний, например, в коммерческой недвижимости. Там в основном мы создавали резервы заранее, еще даже до 2025 года", - пояснил Скворцов.

Он добавил, что в 2025 году были отдельные кейсы, когда крупные компании не могли погасить кредит, Сбербанк получал залог и реализовывал его. "Да, с меньшей стоимостью, чем сумма кредита, но в итоге мы восстанавливали резервы, потому что создавали больше, чем стоимость залога. Будут ещё кейсы? Конечно, будут. У нас очень большой портфель по всей России, бизнесы разные, разные обстоятельства, разные регионы, разные сферы деятельности. Но в среднем все должно быть в пределах наших ожиданий", - заявил финдиректор.