ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией, которое, как ожидается, позволит обнулить пошлины на 94% товарного экспорта государств союза в азиатскую республику.

Церемония подписания документа состоялась в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Это третье соглашение о ЗСТ, заключенное странами ЕАЭС в этом году: ранее летом были подписаны соглашение о свободной торговле с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией.

Решение о старте переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято странами ЕАЭС в 2022 году, в течение 2023-2024 гг. проведено несколько раундов переговоров. В этом году стороны завершили согласование условий договора в части снятия регуляторных ограничений, а также график взаимных обязательств по снижению таможенных пошлин на отдельные позиции экспорта и импорта.

Как сообщал министр торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, обнуление пошлин коснется примерно $3 млрд взаимной торговли ЕАЭС с Индонезией, в том числе затронет 94% товарных позиций экспорта из ЕАЭС. "Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу", - говорил министр в октябре.

В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз, с 10,2% до 2%, сообщил торговый блок ЕЭК. Преференциальный доступ будет обеспечен для ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС: зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо крупного рогатого скота, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и другие позиции. В части промышленного сектора уступки предоставлены по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель и т.д.), строительная техника, различные виды оборудования.

Индонезия также сможет нарастить поставки "по широкой номенклатуре потребительских товаров", в том числе, речь идет об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви.

В отношении РФ отмечалось, что подписание соглашения о зоне свободной торговли с Индонезией даст прирост промышленного экспорта в этом направлении на $200 млн (плюс 30% к уровню 2021 года), экспорта продукции АПК - на $100 млн (в 1,5 раза к 2021 году). Соглашение затронет 98% российского экспорта в страну, сообщал Минпромторг в июне, когда было заключено двустороннее соглашение о торговле между РФ и Индонезией. В перечень товаров, подпадающих под соглашение, включены сельхозпродукция, удобрения, продукция автопрома, лесопереработки, шины и др.

В воскресенье председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам встречи с министром торговли Индонезии Буди Сантосо сообщил, что товарооборот стран союза и республики за последние пять лет вырос на 56%. "В январе-сентябре 2025 года он составил $3,9 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17,7%", - цитировала слова главы ЕЭК пресс-служба комиссии.

Сагинтаев отметил, что после подписания соглашения о ЗСТ государства ЕАЭС получат преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры Индонезии с преференциальным покрытием 94% торговли в денежном выражении. Индонезия получит такой доступ в отношении 90,5% товаров стран ЕАЭС с преференциальным покрытием 95% торговли.

Слепнев, также проведший в воскресенье встречу с Буди Сантосо, сообщил, что помимо торговых преференций в соглашение включены положения, "позволяющие развивать сотрудничество по большому спектру". "В числе приоритетов видим цифровую торговлю, логистику, научные исследования, энергоэффективность, передовые медицинские технологии и совместные образовательные программы и проекты", - приводила слова министра пресс-служба ЕЭК.

Буди Сантосо по итогам подписания соглашения заявил, что Индонезия помимо развития торговли заинтересована в промкооперации со странами ЕАЭС. "Предлагаем партнерам из Евразийского экономического союза сделать Индонезию производственной базой и долгосрочным партнером", - сказал министр, пообещав со стороны индонезийского правительства "эффективные и прозрачные условия" работы в стране.

