Поиск

Цены на уран упали до $92 после недавнего пика

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость фьючерса на уран упала до $92 за фунт после недавнего пика в $101,5, сообщило Trading Economics.

Как отмечает издание, снижение произошло на фоне роста мировых поставок. Так, Узбекистан недавно сообщил об увеличении производства урана до 7 тыс. т в прошлом году, что сильно превысило ожидания рынка.

Однако цены все равно остаются высокими на фоне ожиданий увеличения мощностей АЭС из-за спроса на электроэнергию, в частности со стороны дата-центров.

Пиковая цена в $101,5 была зафиксирована в конце января.

США ранее снизили требования к выдаче разрешений на строительство обогатительных фабрик, а также объявили о планах строительства новых атомных мощностей. В частности, в этом контексте упоминались соглашения с Cameco и Centrus, направленные на компенсацию последствий снижения поставок урана из России после введения санкций в отношении российского ядерного топлива.

Ранее российский "Атомэнергопром" отмечал, что на долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах.

Trading Economics со ссылкой на доклад Всемирной ядерной ассоциации прогнозировало рост спроса на уран на 28% к 2030 году.

Британский фонд Yellow Cake (специализируется на инвестициях в уран) в декабре сообщал об ожиданиях усиления дисбаланса спроса и предложения на рынке урана. В компании допускали сохранение краткосрочной волатильности цен, но отмечали, что фундаментальные факторы указывают на их дальнейший рост в связи с расширением закупок энергокомпаниями и усилением роли атомной энергетики в мире.

уран США Атомэнергопром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });