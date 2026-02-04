Цены на уран упали до $92 после недавнего пика

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость фьючерса на уран упала до $92 за фунт после недавнего пика в $101,5, сообщило Trading Economics.

Как отмечает издание, снижение произошло на фоне роста мировых поставок. Так, Узбекистан недавно сообщил об увеличении производства урана до 7 тыс. т в прошлом году, что сильно превысило ожидания рынка.

Однако цены все равно остаются высокими на фоне ожиданий увеличения мощностей АЭС из-за спроса на электроэнергию, в частности со стороны дата-центров.

Пиковая цена в $101,5 была зафиксирована в конце января.

США ранее снизили требования к выдаче разрешений на строительство обогатительных фабрик, а также объявили о планах строительства новых атомных мощностей. В частности, в этом контексте упоминались соглашения с Cameco и Centrus, направленные на компенсацию последствий снижения поставок урана из России после введения санкций в отношении российского ядерного топлива.

Ранее российский "Атомэнергопром" отмечал, что на долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах.

Trading Economics со ссылкой на доклад Всемирной ядерной ассоциации прогнозировало рост спроса на уран на 28% к 2030 году.

Британский фонд Yellow Cake (специализируется на инвестициях в уран) в декабре сообщал об ожиданиях усиления дисбаланса спроса и предложения на рынке урана. В компании допускали сохранение краткосрочной волатильности цен, но отмечали, что фундаментальные факторы указывают на их дальнейший рост в связи с расширением закупок энергокомпаниями и усилением роли атомной энергетики в мире.