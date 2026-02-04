Поиск

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в 2025 году составил 48,3 млрд рублей, что в четыре раза больше аналогичного показателя за 2024 год (12 млрд рублей), говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - С 2019 по 2025 годы общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 млрд рублей".

При этом отмечается, что в прошлом году с госкомпаниями подписали договоры на поставку товаров, работ или услуг 12 тыс. самозанятых, что на 30% больше, чем в 2024 году. Общее число самозанятых, работающих с госкомпаниями, выросло до 28 тыс.

Почти половина объема закупок госкомпаний у самозанятых пришлось на услуги в сфере финансов и страхования - 23 млрд рублей. Еще на 3 млрд рублей госкомпании закупили у самозанятых услуги в области строительных специализированных работ, на 1,7 млрд рублей - услуги сухопутного и трубопроводного транспорта, на 1,6 млрд рублей - профессиональные, научные и технические услуги.

"Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки, это, прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), - считает Исаевич. - Это упростило вход в закупки для таких предпринимателей и открыло новые возможности для диверсификации рынков сбыта".

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к №223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

