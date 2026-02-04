Поиск

ЦБ назвал ситуацию для экспорта РФ в I квартале более сложной, чем в III-IV кварталах 2025 г.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация для российского экспорта в первом квартале 2026 года сложнее, чем она была в III-IV кварталах 2025 года, это более выраженный проинфляционный риск, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"В 2026 году, наверное, более выпукло выглядят проинфляционные риски со стороны внешних условий. Все-таки ситуация для нашего экспорта продолжает оставаться сложной. Наверное, она в первом квартале этого года сложнее, чем она была в четвертом квартале прошлого года или в третьем квартале прошлого года. Это, наверное, то, что сдвинулось в сторону более выраженных проинфляционных рисков", - сказал Заботкин в эфире "РБК", отметив влияние этого фактора на бюджет.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
