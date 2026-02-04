Нефтяники в январе впервые за 5 лет остались бы в минусе по демпферу, если бы не перерасчет за сентябрь

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяные компании в январе должны были уплатить в бюджет РФ порядка 13 млрд рублей по топливному демпферу за декабрь, но вместо этого получили из бюджета 16,9 млрд руб. демпферных выплат. Такая ситуация сложилась в связи с перерасчетом демпфера по бензину за сентябрь 2025 года, для выплат по которому осенью вносились изменения в Налоговый кодекс.

Как ранее поясняли "Интерфаксу" в Минфине, выплаты нефтяным компаниям демпфера за сентябрь в сумме 43,8 млрд рублей учитывают только начисления по дизтопливу, по бензинам они не были рассчитаны из-за высоких биржевых цен на этот товар. Доначисления по бензинам за сентябрь осуществлены после изменения законодательства, повышающего на 10 п.п. отсечку, после которой демпфер обнуляется (позже было принято решение о моратории на обнуление демпфера сроком до мая 2026 года).

Таким образом, в декабре нефтяные компании получили порядка 30 млрд рублей демпфера по бензинам за сентябрь. Из этой суммы вычитается порядка 13 млрд рублей (то, что нефтяники должны заплатить по фактическому демпферу за декабрь). В результате получается 16,9 млрд рублей - итоговый демпфер, полученный нефтяниками из бюджета за декабрь, он был выплачен в январе. В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц.

Ранее отраслевые аналитики, опрошенные ранее "Интерфаксом", ожидали, что демпфер за декабрь уйдет в отрицательную зону, суммарные выплаты нефтяников в бюджет должны составить около 13 млрд рублей. Минусовой демпфер в декабре сложился по причине изменения рыночной и экономической конъюнктуры: произошло падение цен на нефтепродукты на внешних рынках (чем ниже цены на топливо на внешних рынках, тем ниже демпфер), а также вырос дисконт цены российской нефти Urals относительно марки Brent (чем больше дисконт, тем ниже демпфер).

Последний раз нефтяники платили демпфер в бюджет в феврале 2021 года: тогда они перечислили 2,8 млрд рублей. При этом ситуация с минусовым демпфером уже несколько раз возникала в отечественной практике этого механизма. В случае с бензином это происходило в январе и феврале 2019 г., феврале-декабре 2020 г., декабре 2022 г., в случае с дизтопливом – в период с февраля 2020 г. по январь 2021 г.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.