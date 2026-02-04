Поиск

Заботкин заявил, что изменение ставки ЦБ на 50 б.п. на ближайших заседаниях погоды не делает

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании, с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - сказал Заботкин в эфире "РБК".

"На самом деле важнее дальнейшая траектория ставки, а не решения в отдельно взятые заседания. Естественно, дальнейшая траектория растет из того решения, которое будет принято в феврале", - пояснил он.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля (оно будет опорным), за ним последует заседание 20 марта.

"Снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. Снижать ставку ради того, чтобы ее снижать - это точно не то, ради чего ЦБ существует", - подчеркнул зампред Банка России.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает инфляцию в 2026 году на уровне 4-5%, в 2027 году - 4%.

Средняя ключевая ставка, согласно октябрьскому прогнозу, в 2026 году ожидается в диапазоне 13,0-15,0%, в 2027 году - 7,5-8,5% (этот уровень ЦБ оценивает как нейтральный).

Банк России в декабре 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,0% годовых.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });