Заботкин заявил, что изменение ставки ЦБ на 50 б.п. на ближайших заседаниях погоды не делает

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании, с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - сказал Заботкин в эфире "РБК".

"На самом деле важнее дальнейшая траектория ставки, а не решения в отдельно взятые заседания. Естественно, дальнейшая траектория растет из того решения, которое будет принято в феврале", - пояснил он.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля (оно будет опорным), за ним последует заседание 20 марта.

"Снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. Снижать ставку ради того, чтобы ее снижать - это точно не то, ради чего ЦБ существует", - подчеркнул зампред Банка России.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает инфляцию в 2026 году на уровне 4-5%, в 2027 году - 4%.

Средняя ключевая ставка, согласно октябрьскому прогнозу, в 2026 году ожидается в диапазоне 13,0-15,0%, в 2027 году - 7,5-8,5% (этот уровень ЦБ оценивает как нейтральный).

Банк России в декабре 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,0% годовых.