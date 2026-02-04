Поиск

Опросы ЦБ показали замедление роста экономической активности в регионах РФ в январе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рост экономической активности в российских регионах в декабре 2025 - январе 2026 г. замедлился, ожидания бизнеса относительно спроса и выпуска стали сдержаннее. Такой вывод содержится в традиционном докладе ЦБ РФ о региональной экономике, для подготовки которого опрашивается более 15 тыс. нефинансовых предприятий.

Выполнение крупных госконтрактов поддержало выпуск машиностроительной продукции в Поволжье и энергетического оборудования на Урале, отмечает ЦБ, а объем заказов со стороны частного сектора в этих отраслях, напротив, снизился.

Рост потребительской активности в начале года замедлился после ускорения в декабре. "Это замедление было в том числе связано с охлаждением интереса граждан к крупным покупкам после временного оживления, проявившегося в конце 2025 г. накануне регуляторных изменений (ставка НДС и утильсбор - ИФ)", - сказано в докладе.

Опросы ЦБ продолжают фиксировать постепенное ослабление на рынке труда, хотя резких изменений по-прежнему нет. Так, в Центральном федеральном округе "напряженность на рынке труда несколько снизилась, но остается выше, чем по России в целом, в том числе из-за большего спроса на труд в Московском регионе", а в Волго-Вятском регионе "обеспеченность компаний сотрудниками в IV квартале заметно увеличилась, достигнув среднероссийского уровня после длительного периода более низких значений".

В Уральском федеральном округе "из-за снижения внутреннего спроса и ограниченных экспортных возможностей потребность в персонале со стороны отдельных предприятий добычи, металлургии и машиностроения продолжила снижаться", при этом чтобы избежать сокращений и сохранить временно незадействованный персонал, компании используют механизмы неполной занятости, сокращают дополнительные социальные программы и размеры бонусных выплат. Высвобождающуюся же рабочую силу рынок пока практически полностью абсорбирует, и безработица остается рекордно низкой, констатирует ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });