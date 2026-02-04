Опросы ЦБ показали замедление роста экономической активности в регионах РФ в январе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рост экономической активности в российских регионах в декабре 2025 - январе 2026 г. замедлился, ожидания бизнеса относительно спроса и выпуска стали сдержаннее. Такой вывод содержится в традиционном докладе ЦБ РФ о региональной экономике, для подготовки которого опрашивается более 15 тыс. нефинансовых предприятий.

Выполнение крупных госконтрактов поддержало выпуск машиностроительной продукции в Поволжье и энергетического оборудования на Урале, отмечает ЦБ, а объем заказов со стороны частного сектора в этих отраслях, напротив, снизился.

Рост потребительской активности в начале года замедлился после ускорения в декабре. "Это замедление было в том числе связано с охлаждением интереса граждан к крупным покупкам после временного оживления, проявившегося в конце 2025 г. накануне регуляторных изменений (ставка НДС и утильсбор - ИФ)", - сказано в докладе.

Опросы ЦБ продолжают фиксировать постепенное ослабление на рынке труда, хотя резких изменений по-прежнему нет. Так, в Центральном федеральном округе "напряженность на рынке труда несколько снизилась, но остается выше, чем по России в целом, в том числе из-за большего спроса на труд в Московском регионе", а в Волго-Вятском регионе "обеспеченность компаний сотрудниками в IV квартале заметно увеличилась, достигнув среднероссийского уровня после длительного периода более низких значений".

В Уральском федеральном округе "из-за снижения внутреннего спроса и ограниченных экспортных возможностей потребность в персонале со стороны отдельных предприятий добычи, металлургии и машиностроения продолжила снижаться", при этом чтобы избежать сокращений и сохранить временно незадействованный персонал, компании используют механизмы неполной занятости, сокращают дополнительные социальные программы и размеры бонусных выплат. Высвобождающуюся же рабочую силу рынок пока практически полностью абсорбирует, и безработица остается рекордно низкой, констатирует ЦБ.