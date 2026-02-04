Спрос на фастфуд и готовую еду в Москве растет на фоне спада трафика в общепите

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спрос в сегменте быстрого питания и готовой еды в Московском регионе растет при снижении трафика в кафе и ресторанах классического формата. Об этом говорится в традиционном обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика", составленном по итогам опроса предприятий.

В целом по Центральному федеральному округу рост оборота общественного питания в декабре 2025 - январе 2026 года замедлился.

На фоне этих факторов в 2025 году в Москве участились закрытия ресторанов и кафе по сравнению с 2024 годом. Одновременно с этим темпы открытий заведений с кофе навынос продолжает расти.

"Снижается посещаемость полноформатных заведений общепита и размер среднего чека. Это стимулирует экспансию торговых сетей в сегмент общепита, особенно в нишу пекарен и кофеен", - говорится в обзоре.