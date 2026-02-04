Аукцион по размещению ОФЗ 26251 признан несостоявшимся

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 февраля признало несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26251, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года имеют девять полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 189 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 49,19 рубля на облигацию и 2-10-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).