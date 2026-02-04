Рынок акций РФ в среду просел ниже 2780п по индексу МосБиржи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду умеренно просел в отсутствие новостей с трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию в Абу-Даби; также сдерживающим покупателей фактором выступила забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent вернулся в район $67,5 за баррель после роста к $68). Индекс МосБиржи просел ниже 2780 пунктов после роста утром выше 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2776,31 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2803,76 пункта), индекс РТС - 1137,17 пункта (-0,3%); лидировали в снижении акции "Норникеля" (-3,1%), "Русала" (-2,8%), "Эн+ груп" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 февраля, составил 76,9102 руб. (-7,15 копейки).

Подешевели также акции "ИКС 5" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,9%), АФК "Система" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,6% "префы"), "Полюса" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Чистая прибыль Совкомбанка (+5,1%) за 2025 год по РСБУ составила 44,09 млрд руб. против 42,82 млрд руб. за предыдущий год. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль ВТБ (+1,7%) за 2025 год по РСБУ составила 365,82 млрд руб. против 609,97 млрд руб. за предыдущий год. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подорожали также в среду акции "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ВК" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1%), ПАО "Южуралзолото" (+0,6%), Сбербанка (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине, которые начнутся в Абу-Даби в этот день. "Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Касательно времени начала переговоров Песков отметил, что работа трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности начнется в среду в Абу-Даби, а участники делегаций регулируют время начала переговоров на месте в зависимости от готовности. Консультации могут продолжиться и в четверг.

Как ранее сообщил Песков, состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Также игроки оценивают шансы на дальнейшее монетарное смягчение ДКП Банком России в преддверии очередного отчета Росстата по инфляции (вышел в среду в 19:00 мск).

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен в России, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник сообщил, что рост ВВП РФ в 2025 году составил 1%, замедление динамики по сравнению с предыдущим годами было рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%, отметил президент.

Также Путин заявил, что ускорение роста цен в России в январе текущего года ожидаемо, оно связано с повышением НДС, но в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным. На 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%, сообщил Путин.

Как следует из опроса ЦБ РФ, аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,3% с 5,1% в декабре, прогноз по ВВП РФ на 2026 год сохранен на уровне 1,1% (против роста на 0,9% в 2025 году). Ожидания по средней ключевой ставке ЦБ на 2026 год остались неизменными - 14,1% (в 2025 году - 19,2%). На 2027 год прогноз по инфляции повышен до 4,1% с 4,0%, по средней ставке - вырос до 10,4% с 10,3%, по росту ВВП - остался на уровне 1,7%.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду увеличил волатильность: сильный старт торгов в моменте позволил индикатору выйти выше 2800 пунктов, но по ходу сессии инициатива перешла к продавцам. Начался очередной раунд переговоров трехсторонней группы РФ-США-Украина. Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. США подготовили новый пакет антироссийских санкций, но пока не используют их, наблюдая за переговорным прогрессом. Новый санкционный пакет готовят в ЕС, он может быть принят к концу февраля, отметил эксперт.

На американском рынке снова под ударом технологический сектор - споры вокруг перспектив ИИ-сектора периодически провоцируют risk off. В Китае минор в технологических компаниях компенсировался подъемом бумаг представителей энергетического и потребительского секторов. Индексы PMI в секторе услуг КНР и США немного превысили прогнозы аналитиков, тогда как в еврозоне, напротив, показатель чуть не дотянул до ожиданий. Во всех случаях индекс экономической активности остался в области роста (выше 50 пунктов).

В четверг ЕЦБ проведет заседание, на рынках ждут сохранения процентных ставок без изменений. На российском рынке ЦБ опубликует мониторинг отраслевых финансовых потоков, совет директоров "Газпрома" заочно рассмотрит вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров, а "Делимобиль" и "Мать и дитя" представят операционные результаты.

В четверг инвесторы будут оценивать публикуемый вечером в среду недельный отчет Росстата по инфляции и следить за продолжением переговоров в ОАЭ. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 февраля - колебания в коридоре 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая", индекс Мосбиржи по итогам среды вновь оказался ниже уровня 2800 пунктов, несмотря на попытки выйти выше этого сопротивления.

В ОАЭ 4-5 февраля проходит второй раунд мирных переговоров по Украине, встреча проходит в закрытом режиме, по ее итогам возможен рост волатильности. На рынке драгметаллов на неделе прошла нисходящая коррекция (хотя золото вновь отскочило вверх в район $5000 за унцию), корпоративный фон был в целом нейтральным. Слабые результаты "Северстали" не стали неожиданностью для рынка и существенно не повлияли на котировки ее акций. Комментарий Банка России по инфляции в бюллетене "О чем говорят тренды" свидетельствует об осторожной позиции регулятора и высокой вероятности паузы в снижении ставки на ближайшем заседании, полагает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых рынках в среду сохраняется неоднозначная динамика. В США Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что из-за шатдауна не будет публиковать данные по безработице за январь 6 февраля, как планировалось ранее, также была отложена публикация статистики по числу открытых вакансий за декабрь.

Рынок акций РФ с утра подрос в ожидании новостей с трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, однако к вечеру оптимизм иссяк. Сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре Украины сдерживают позитивную динамику, не позволяя рынку перейти к более активному движению, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи пока остается вблизи уровня сопротивления 2800 пунктов. В случае сохранения позитивного новостного фона возможна попытка закрепления выше этой отметки. В обратном случае не исключено снижение сначала к уровню 2720 пунктов, а затем к зоне поддержки в районе 2700 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основной сессии вышел в сдержанный "минус", не получив новых корпоративных или других "бычьих" драйверов.

Акции ВТБ продолжают рост с конца января после заявлений главы банка Андрея Костина о получении банком прибыли в размере 500 млрд руб. в 2025 году и прогнозов прибыли в размере 600-650 млрд руб. в 2026 году, что должно дать возможность нарастить капитал и выплатить дивиденды. Руководство кредитора, таким образом, продолжает придерживаться прогнозов по очередным рекордным выплатам в текущем году, что воодушевляет покупателей.

Индексы МосБиржи и РТС вернулись ниже ближайших сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно, ожидая новостей с первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Обсуждения проходят в закрытом формате, но возможно, по их итогам рынок все же получит обнадеживающие сигналы, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось уверенности. В IT-секторе, в частности, перед публикацией финансовых результатов ряда ключевых имен продолжалась фиксация прибыли. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вновь отступили от сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно. С первого дня очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби не поступило однозначных сигналов, а цены на металлы начали отступление от локальных пиков, что вызвало новую волну фиксации прибыли в металлургическом секторе. Настроения на зарубежных и российских площадках остаются переменчивыми, но все же акции не оставляют попыток роста, констатирует Кожухова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, российский рынок акций остается в патовой ситуации: попытки закрепиться выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи наталкиваются на продажи спекулянтов, фиксирующих прибыль, а ближе к 2750 пунктам все те же спекулянты начинают рынок откупать.

Узкий боковик вокруг отметки 2780 пунктов длится с 22 января. И чем дольше он будет продолжаться, тем сильнее будет выход в одну из сторон. Пока складывается впечатление, что шансов на прорыв вверх больше, чем вниз, но для этого нужны позитивные геополитические новости, которых пока не наблюдается, отмечает аналитик.

В ближайшее время волатильность может усилиться при появлении новостей с переговоров по Украине. Но вряд ли там будут приняты решения, достаточные для мощного движения. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит оставаться вне рынка. Публикация данных Росстата по инфляции вечером также может оживить рынок, считает Соколов.

Мировые рынки акций

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE подросли на 1,2-1,5%, DAX просел на 0,4%) и в США (индекс Dow к 18:50 МСК вырос на 0,7%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,1-1,1%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в январе вырос до 53,1 пункта с декабрьских 51,1 пункта, достигнув максимума с мая 2023 года, сообщила в среду S&P Global, рассчитывающая этот показатель. PMI сферы услуг увеличился до 53,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В Китае сводный PMI в январе увеличился до максимальных с октября 51,6 пункта с 51,3 пункта в декабре, индикатор сферы услуг - до 52,3 пункта с 52 пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены умеренно подросли на опасениях нового витка эскалации в отношениях между США и Ираном, также фактором поддержки выступили данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $67,55 за баррель (+0,3% и +1,6% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,35 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне).

Во вторник американский истребитель сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Военные США отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом, находившееся в Ормузском проливе.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Эксперты ING отмечают, что исход этих переговоров остается крайне неопределенным. До прояснения ситуации рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск, полагают они.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (-3,1%), "ЭсЭфАй" (-3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-2,9% и -6% "префы"), ПАО "Русолово" (-2,8%), "КАМАЗа" (-2,7%), "ТГК-1" (-2,6%), "М.Видео" (-2,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,5%), "Селигдара" (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Диод" (+10,7%), МКФ "Красный Октябрь" (+7,9% и +9,1% "префы"), "АПРИ" (+2,5%), ПАО "Софтлайн" (+2,4%), ПАО "Сегежа Групп" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78 млрд рублей (из них 12,4 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 11,52 млрд рублей на бумаги "ЮГК" и 5,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).