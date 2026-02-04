Поиск

Цены на бензин в РФ с 27 января по 2 февраля выросли на 0,11%, с начала года – на 1,42%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 27 января по 2 февраля выросли на 0,11% после роста на 0,01% с 20 по 26 января и на 0,12% с 13 по 19 января, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 2 февраля подорожал на 1,42% при общей инфляции за этот период в 2,11%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 февраля была на уровне 65,65 руб. Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,11 руб., АИ-95 – 67,55 руб., АИ-98 – 91,06 руб.

Потребительские цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ выросли с 27 января по 2 февраля на 0,01% после повышения на 0,03% с 20 по 26 января и на 0,11% с 13 по 19 января. С начала года рост цен на ДТ составил 1,45%.

Средняя цена ДТ в стране на 2 февраля составляла 77,33 руб. за литр.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

