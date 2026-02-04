Поиск

Долги по зарплате в России в декабре выросли на 14,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец декабря 2025 года составила 2 млрд 27,2 млн рублей и по сравнению с ноябрем повысилась на 256,8 млн рублей, или на 14,5%, сообщил в среду Росстат.

Относительно декабря 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 134,6 млн рублей, или в 2,3 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец декабря 2025 г. на долги, образовавшиеся в 2025 г., приходится 1 млрд 597,5 млн рублей (78,8%), в 2024 г. - 320,1 млн рублей (15,8%), в 2023 г. и ранее - 109,6 млн рублей (5,4%).

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец декабря составляла 0,9 млн рублей, из бюджетов субъектов - 262,6 млн рублей, местных бюджетов - 0,4 млн рублей.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец декабря составляла 1 млрд 763,3 млн рублей.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 23,7%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 16,6%; обрабатывающие производства - 15,4%; образование - 9,1%.

Росстат
