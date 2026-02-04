Поиск

Рост цен на огурцы в РФ за неделю ускорился до 6,3%, с начала года составил 42,9%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на огурцы за неделю с 27 января по 2 февраля повысились на 6,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда огурцы подорожали на 4,6%, рост существенно ускорился. В результате с начала года цены выросли на 42,9%.

В целом овощи и фрукты за неделю подорожали на 2,1% (на 2% неделей ранее). В том числе цены на морковь выросли на 1,8% (на 1,7%), капусту - на 1,5% (на 1,7%), свеклу - на 1,3% (на 1,5%), картофель - на 1,3% (на 1,6%), помидоры - на 1,1% (на 1,8%), бананы - на 1% (на 0,4%), яблоки - на 0,9% (на 1,3%), лук - на 0,3% (на 0,5%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 20,7%, картофель - 11,8%, морковь - 10,2%, капусту - 9,2%, свеклу - 8,2%, лук - 5,9%, яблоки - 5,7%, бананы - 3,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

