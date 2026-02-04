Шохин ждет от ЦБ снижения ставки "маленькими шажками" в 0,5 п.п. минимум до апреля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Необходимость оценить влияние повышения НДС и ряда других факторов на инфляцию приведет к тому, что ЦБ РФ, скорее всего, будет аккуратно подходить к вопросу снижения ставки и до апреля двигаться "маленькими шажками", считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Если исходить из оптимального (снижения ставки к концу года - ИФ) - с 16% спуститься до 13%, - то это надо по 0,5 процентных пункта, по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно. Во-первых, резких снижений, наверное, никто не ждет, потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов. Во-вторых, конечно, мы ждём, что геополитика как-то может повлиять на это. Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться. Но мое убеждение, что эти маленькие шажки должны привести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - прокомментировал он журналистам перспективы понижения ставки на февральском заседании совета директоров ЦБ.

В числе факторов, которые могут повлиять на решение по ключевой ставке, Шохин перечислил, помимо НДС и геополитики, эффект от роста тарифов, утилизационного сбора в автопроме, а также укрепление рубля.

"Хотелось бы, чтобы здесь не то чтобы были жесткие формулы, но здесь много и у Центрального банка, и у правительства, скажем, методов принятия решений, которые, скорее, не наукой являются, а искусством и чутьём каким-то, политическим в том числе", - считает президент РСПП.

Он отметил, что ориентир по ставке в 12-13% звучал, в том числе на последних встречах президента с правительством РФ. Этот же диапазон Шохин ранее называл чувствительным для бизнеса с точки зрения готовности перейти к активному возобновлению инвестиций.