Поиск

Шохин ждет от ЦБ снижения ставки "маленькими шажками" в 0,5 п.п. минимум до апреля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Необходимость оценить влияние повышения НДС и ряда других факторов на инфляцию приведет к тому, что ЦБ РФ, скорее всего, будет аккуратно подходить к вопросу снижения ставки и до апреля двигаться "маленькими шажками", считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Если исходить из оптимального (снижения ставки к концу года - ИФ) - с 16% спуститься до 13%, - то это надо по 0,5 процентных пункта, по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно. Во-первых, резких снижений, наверное, никто не ждет, потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов. Во-вторых, конечно, мы ждём, что геополитика как-то может повлиять на это. Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться. Но мое убеждение, что эти маленькие шажки должны привести к снижению ставки на 50 базисных пунктов", - прокомментировал он журналистам перспективы понижения ставки на февральском заседании совета директоров ЦБ.

В числе факторов, которые могут повлиять на решение по ключевой ставке, Шохин перечислил, помимо НДС и геополитики, эффект от роста тарифов, утилизационного сбора в автопроме, а также укрепление рубля.

"Хотелось бы, чтобы здесь не то чтобы были жесткие формулы, но здесь много и у Центрального банка, и у правительства, скажем, методов принятия решений, которые, скорее, не наукой являются, а искусством и чутьём каким-то, политическим в том числе", - считает президент РСПП.

Он отметил, что ориентир по ставке в 12-13% звучал, в том числе на последних встречах президента с правительством РФ. Этот же диапазон Шохин ранее называл чувствительным для бизнеса с точки зрения готовности перейти к активному возобновлению инвестиций.

РСПП Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });