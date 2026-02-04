Поиск

Доля отечественных семян в АПК РФ в 2025 году достигла 69,3%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Доля семян отечественной селекции в АПК РФ в 2025 году составила 69,3% против 60,3% в 2022 году, сообщается в презентации Минсельхоза на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

Документ размещен в телеграм-канале "Семеноводство в России".

В 2024 году этот показатель составлял 67,6%, сообщалось ранее.

Активно выросла доля отечественных семян при выращивании сахарной свеклы - до 24,2% с 8,2% в 2024 году. Доля отечественных семян рапса увеличилась в два раза до 67,8% с 33,8%, подсолнечника – до 58,8% с 43,9%, сои – до 50,1% с 52,6%, кукурузы – до 49,5% с 46% соответственно.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, к 2030 году доля семян отечественной селекции в АПК РФ должна достичь 75%.

Согласно презентации, ежегодно в государственный реестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию, включаются порядка 500 новых отечественных сортов и гибридов, адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям РФ.

Как сообщается в пресс-релизе Минсельхоза по итогам совещания, выступивший на нем замминистра сельского хозяйства Андрей Разин заявил, что в условиях изменения климата приобретает важность создание новых перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и переход на ускоренную селекцию, в том числе за счет формирования базы генотипов и фенотипов.

