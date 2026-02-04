Поиск

Цены на гречку в РФ за неделю снизились на 0,1%, на рис – на 0,2%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на гречневую крупу в РФ за неделю с 27 января по 2 февраля снизились на 0,1%, на рис – на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее фиксировался рост цен на гречку на 0,2% и такое же (на 0,2%) снижение цен на рис.

Из основных видов круп на минувшей неделе подорожало пшено – на 0,2% (неделей ранее рост был символическим – на 0,02%).

Росстат также сообщил, что с 27 января по 2 февраля цены на водку выросли на 1%, говядину, мороженую рыбу и яйца – на 0,4%, кефир, пшеничный хлеб – на 0,3%, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, ржаной хлеб, черный чай – на 0,2%, баранину, сыры, овощные консервы для детского питания, сахар-песок, пшеничную муку и вермишель – на 0,1%.

В то же время цены на свинину снизились: на 0,4%, сливочное масло – на 0,3%, мясо кур, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,2%, пастеризованное молоко, сметану, маргарин, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
