Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем торгов золотом на рынке драгметаллов Московской биржи в январе 2026 года вырос на 87% по сравнению с январем прошлого года и составил 25,6 тонны (на 306,9 млрд рублей).

Как сообщила биржа, объем торгов серебром увеличился в пять раз, до 106,8 тонны (на 26 млрд рублей), палладием - в 10 раз, до 464 кг (на 2,2 млрд рублей), платиной - в шесть раз, до 303 кг (на 2,1 млрд рублей).

Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов Московской биржи (спот и своп) в январе составил 337,1 млрд рублей. Количество сделок выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило почти полмиллиона.

Частные инвесторы в январе проявили наибольшую активность в торгах платиной - их доля превысила 64%. Доля физлиц в торгах золотом составила 5%, серебром - 62%, палладием - 52%.