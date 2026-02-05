Поиск

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем торгов золотом на рынке драгметаллов Московской биржи в январе 2026 года вырос на 87% по сравнению с январем прошлого года и составил 25,6 тонны (на 306,9 млрд рублей).

Как сообщила биржа, объем торгов серебром увеличился в пять раз, до 106,8 тонны (на 26 млрд рублей), палладием - в 10 раз, до 464 кг (на 2,2 млрд рублей), платиной - в шесть раз, до 303 кг (на 2,1 млрд рублей).

Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов Московской биржи (спот и своп) в январе составил 337,1 млрд рублей. Количество сделок выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило почти полмиллиона.

Частные инвесторы в январе проявили наибольшую активность в торгах платиной - их доля превысила 64%. Доля физлиц в торгах золотом составила 5%, серебром - 62%, палладием - 52%.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

 Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

 Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Клиенты Т-Банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение из-за сбоя

Нефть Brent подешевела до $67,99 за баррель

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8328 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });