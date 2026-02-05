Поиск

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Потребление газа в России первые три дня февраля обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил "Газпром".

Компания "третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа для февраля из Единой системы газоснабжения", говорится в сообщении. Российским потребителям 3 февраля поставлено 1817,8 млн куб. м газа. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 1799,9 млн куб. м 2 февраля. Высокое потребление газа связано с похолоданием во многих регионах страны.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ, напоминают газовики.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа. Очень теплая зима 2024-2025 годов сильно повлияла на профиль добычи в течение всего 2025 года, так как летом требовалось меньше газа для восстановления запасов в хранилищах. Морозное начало 2026 года дает стимул производству на весь следующий год.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе соединятся с ЕСГ.

