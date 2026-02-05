Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн на торгах в четверг опускался ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года на фоне продолжающегося ухода инвесторов из рисковых активов.

По данным CoinDesk, к 14:53 по московскому времени криптовалюта снизилась в цене на 3,3% и торгуется у $70 244. Ранее в ходе сессии курс снижался до $69 869.

Американские биржевые инвестиционные фонды (ETF) в среду зафиксировали чистый отток средств клиентов в размере $545 млн, по данным SoSoValue. В том числе крупнейший в сегменте фонд IBIT, управляемый BlackRock, потерял $373 млн.

Аналитики отмечают, что в прошлом году рисковые активы получали поддержку за счет связанного с ИИ ажиотажа, однако сейчас эта поддержка сходит на нет, и инвесторы становятся более осторожными и обращают внимание на геополитическую неопределенность, смену руководства Федрезерва и остающуюся выше целевого уровня инфляцию.

В январе биткойн потерял почти 11%, завершив снижением четвертый месяц подряд. В прошлом году его курс поднимался до рекордных $126 тыс. на фоне поддержки криптовалютной отрасли со стороны Белого дома и роста институционального спроса на биткойн.